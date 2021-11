I 3 modelli di cappotto per l'autunno 2021

Ormai il blazer non è più sufficiente a coprire dal freddo e un bel cappotto caldo è diventato inevitabile. Rispolverate dall'armadio il vostro cappotto del cuore e se non ne avete uno, ecco che accorriamo in vostro aiuto e vi proponiamo sei cappotti invernali da donna su cui investire.

I cappotti corti





Cappotto di panna misto lana, United Colors of Benetton



Partiamo con un cappotto super classico: quello monobottone di Benetton. Il cappotto blubscuro è foderato in panno di misto lana. Ha una vestibilità morbida e un design leggermente ad uovo con la spalla scesa. Si tratta di un modello comodo e confortevole, versatile da indossare in questo periodo autunnale. La nostra proposta blu scuro può facilmente essere sostituita dal modello rosso, nero o beige.



Cappotto linea AD A, Max&Co.



Bellissimo questo cappottino corto di Max&Co. color ruggine. Realizzato in blend di lana, il modello doppiopetto ha una silhouette svasata, tasche a filetto, martingala e contropiega sulla parte posteriore. Sul sito ufficiale di Max&Co. è disponibile anche in blu, ma questo il color ruggine si intona perfettamente con il foliage autunnale.

I cappotti lunghi





Cappotto monopetto di lana, Ami Paris



Per le più freddolose, il cappotto lungo è la soluzione migliore, soprattutto per un'uscita serale. La nostra prima proposta è di Ami Paris: un cappotto marrone scuro realizzato in lana, con una silhouette dritta e squadrata. L'abbottonatura frontale è a bottone singolo e il colletto molto bonton. Lo potete acquistare su Mytheresa.



Cappotto COS



L'altro modello di cappotto lungo che vi proponiamo è di COS, disponibile in beige, nero oppure cammello. Il cappotto ha un design raffinato grazie alla chiusura a vestaglia, priva di bottoni o ganci, con cintura ton sur ton ad allacciare il cappotto attorno al corpo. Ne consegue che la vestibilità è comoda e con spalle scese. Sono presenti anche due grandi tasche a vista. Il capo è realizzato in lana vergine, caldo e morbidissimo.

I cappotti teddy bear





Cappotto teddy a doppio petto, Ralph Lauren



Il cappotto teddy da un paio d'anni non può mancare nelle collezioni moda autunno inverno. Il primo modello che vi proponiamo noi è firmato Ralph Lauren: ha una silhouette doppiopetto con i riconoscibili bottoni incisi effetto corno, taglio dritto fino alla coscia e revere dentellati. Il cappotto teddy di Ralph Lauren è disponibile nel classico color cammello oppure in nero e lo potete acquistare sul sito ufficiale.



Cappotto di alpaca e lana, 'Max Mara



Per concludere non poteva mancare un cappotto Max Mara. Il modello proposto della linea 'S Max Mara è un teddy con lavorazione ed effetto finale molto raffinati: si tratta di un orsetto di alpaca e lana, disponibile in color cammello, nero e grigio scuro. Il design è doppiopetto con quattro bottoni. Presenta ampi revers e tasche a filetto sui fianchi. Un cappotto di moda che non andrà mai fuori moda.