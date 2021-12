I 4 modelli di copricapo per l'inverno 2021

Come vi proteggete dal freddo non più autunnale, ma ormai decisamente invernale? Insieme al cappotto, di cui vi abbiamo già preparato una lista di proposte, la protezione perfetta resta il copricapo.



A seconda dei gusti, potete scegliere dei modelli di tendenza, come il cappello da pescatore, oppure essere un po' più classici e optare per un berretto con pompon. O ancora, un cappello di feltro per proteggersi dalla pioggia. Ecco le nostre proposte di copricapo per l'inverno 2021/22.

Il cappello da pescatore





Cappello da pescatore Le Bob Picchu, Jacquemus



Il primo copricapo proposto è il Le Bob Picchu di Jacquemus, il famosissimo cappello da pescatore, realizzato in cotone, disponibile in verde cachi e in altri colori più sgargianti, come l'arancione. Il modello presenta una tesa a strati, con effetto trapuntato e chiusura con coulisse. Inconfondibile il logo Jacquemus ricamato in corsivo sulla parte frontale del cappello.



Cappello da pescatore in nylon con logo, Prada



L'altra versione di cappello da pescatore che vi proponiamo è un altro cult del genere: quello in nylon di Prada. Il modello che vi consigliamo è di alabastro, una tonalità di rosa molto delicata. Il dettaglio riconoscibile oltre al tessuto di cui si compone (nylon appunto): il triangolo del logo ton sur ton applicato sulla parte frontale del cappello.

Il berretto con pon pon





Berretto di lana e cashmere, Moncler



Il berretto perfetto per l'inverno? Quello di lana con pompon, un grande classico che resta di moda ogni anno. Il primo modello che vi proponiamo è di Moncler: è realizzato in maglia a coste larghe di lana e cashmere. Morbido e caldo, è decorato dal soffice pompon di pelliccia vera. Sul sito di Moncler sono ormai sold out, ma potete ancora trovare qualche modello sul Mytheresa.

Pompon in pelliccia, Falconeri



Un altro berretto con pompon che vi consigliamo è questo modello di Falconeri di cashmere morbidissimo, a coste con risvolto. Può essere completato da un pompon in pelliccia di volpe grazie ad un bottone automatico. Berretto e pompon sono disponibili negli stessi colori: grigio, blu, nero, rosa e bianco.

Il baseball hat





Cappello in canvas GG Supreme, Gucci



Per chi non teme mai il freddo e adoro vestire sempre di tendenza, il baseball hat, il berretto con frontino, è la soluzione ideale per coprirsi d'inverno. Il primo modello che vi proponiamo è di Gucci, realizzato in canvas con il riconoscibilissimo motivo GG Supreme all over. Il design del cappello è molto classica. Realizzato in misto cotone, è bordato di pelle di vitello. Lo potete acquistare su Mytheresa.



Cappello da baseball, Miu Miu



Molto stiloso anche il baseball hat di Miu Miu, proposto con questa fantasia a quadri arancione, blu e beige. E' realizzato in twill di cotone, con logo bianco ricamato sulla parte frontale. Presenta un cinturino regolabile con chiusura a strappo sul retro.

Il cappello di feltro





Cappello di feltro, Saint Laurent (Mytheresa)



Un modo chic per non portare l'ombrello quando piove? Indossare un cappello di feltro. Raffinatissimo questo modello di Saint Laurent realizzato in feltro di lapin. Il design presenta corona arrotondata e tesa larga. Il logo è riprodotto sulla placchetta metallica cucita sopra la fascia con finitura in gros-grain.



Fedora VLOGO in feltro, Valentino Garavani (Mytheresa)



Molto più compatto, il modello di Valentino Garavani, il Fedora VLOGO. Si tratta di un cappello color cammello realizzato in feltro di lapin, con nastro di pelel di vitello su cui è stato aggiunto il VLOGO in metallo dorato. Lo potete acquistare su Mytheresa.