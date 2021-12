I 5 maglioni must have dell'inverno 2022

A righe, a coste, con collo alto, di cashmere o di lana? Qual è il mostra maglione ideale per affrontare il freddo pungente dell'inverno? Qualsiasi siano le vostre preferenze, noi abbiamo un maglione per ogni vostro desiderio. Scoprite quali sono i maglioni must have dell'inverno 2021/22 con le nostre 5 proposte.

Di cashmere





Il maglione di cashmere upcycled, Artknit



Quanto sono splendidi i maglioni di Artknit Studio, brand pugliese i cui prodotti sono realizzati dal Maglificio dei fratelli Gialluisi? Sul loro sito troverete diversi modelli, da uomo e da donna, che siamo certi vi conquisteranno. Noi vogliamo proporvi un maglione di cashmere, ma di una qualità di cashmere davvero speciale: si tratta di cashmere di recupero, upcycled, perciò trattato e riciclato per realizzare un nuovo capo d'abbigliamento. Questo modello è disponibile in blu navy, grigio antracite e cammello, presenta scollo rotondo, colletto, polsini ed orlo a coste sottili.

A righe





Pullover di lana testurizzata a righe, Lacoste



Amate molto i maglioni a righe? Noi vi proponiamo un modello di Lacoste le cui righe sono presenti nella lavorazione della lana di cui si compone il capo. Questo capo, realizzato in lana eco-friendly testurizzata a righe, è caratterizzato da un insieme di maglie colorate attorno allo scollo a V spesso. Presenta il dettaglio delle bordature a costine e l'inconfondibile coccodrillo verde ricamato sul petto.

A coste





Dolcevita di lana con trecce e coste, Falconeri



Molto raffinato, questo maglione di Falconeri presenta una lavorazione a trecce sulla parte frontale e a coste sul lato posteriore. La particolarità di questo capo è il design a mantella: le maniche larghe sembrano appartenere a un altro indumento indossato sotto al maglione di Falconeri. All'altezza di questa apertura laterale sono presenti anche dei bottoni. Il collo e i polsini sono coste larghe, il collo leggermente alto. Lo potete acquistare in blu navy, amaranto o bianco sul sito ufficiale di Falconeri.

Con collo alto





Dolcevita con bottoni, Ralph Lauren



Per il modello con collo alto, la nostra proposta ricade su Ralph Lauren e il design classico e casual dei suoi maglioni. Il capo in questione è realizzato in lana e cashmere italiani, con una maglia a trecce e chiusura a bottoni sulla spalla sinistra: si può indossare abbottonato fino al collo oppure aperto, con un drappeggio naturale dell'indumento. Il maglione presenta due piccoli spacchi lateriali, orlo e polsini a coste. Lo potete acquistare sul sito ufficiale di Ralph Lauren.

La polo





Polo di lana shetland tricot, United Colors of Benetton



Per concludere un maglione dal design che ricorda una polo: il modello di Benetton è realizzato in pura lana Shetland, materiale iconico del marchio italiano. Il maglione disponibile in questo melange arancio oppure tinta unita grigio scuro, presenta un morbido scollo a V che richiama proprio quello della classica polo. La spalla è scesa per aumentare la sensazione di comfort di questo bellissimo indumento.