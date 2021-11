I 5 stivaletti di tendenza per l'autunno 2021

La mezza stagione necessità di mezze misure anche nell'abbigliamento e negli accessori: troppo presto per gli stivali alti fino al ginocchio? Ecco allora cosa indossare ai piedi tra nelle giornate piovose e soleggiate di novembre.



I modelli di stivaletti in tendenza per l'autunno 2021? Da quelli con tacco a spillo di Tom Ford, fino al modello texano di Isabel Marant. Vediamoli insieme.

Con catena e tacco a spillo





Stivaletti iconic chain, Tom Ford



Quanto è affascinante questo stivaletto con tacco a spullo di Tom Ford? Il design a punta e i dettagli color oro sulla base del tacco e sulla catena all'altezza della tomaia lo rendono super seduttivo. L'altezza è perfetta per questa stagione: arriva fino alla caviglia, perciò perfetto da indossare con un pantalone largo oppure con una gonna o abito, anche corti. Si chiude a lato con una zip nascosta. Sono disponibili anche nella variante bianca.

Lucidi







Stivaletti Leandra, Aeyde



Un modello molto più classico quello di Aeyde: punta squadrata, altezza alla caviglia e tacco quadrato di media altezza. Si chiude con zip posteriore. La finitura lucida è il punto di forza di queste scarpe e la pelle di vitello sarà un guanto attorno al vostro piede. Potete acquistare gli stivaletti leandra di Aeyde su Farfetch.

Bianchi





Stivaletti Joplin di pelle, Saint Laurent



Sono un incanto gli stivaletti Joplin di Saint Laurent. Realizzati in pelle bianca tendente al crema, sono elegantissimi e raffinatissimi. Insomma, irresistibili. Le punte non sono appuntite, ma assottigliate a mandorla. Il dettaglio di unicità: il cinturino che fascia la caviglia (fino a dove arriva lo stivaletto) e che si chiude con una fibbia metallizzata. La vera chiusura a zip è nascosta nella parte laterale interna della scarpa.

Texani





Stivaletti Darizio, Isabel Marant



Un grande classico per Isabel Marant: gli stivaletti Darizio sono la scelta giusta se siete amanti dello stile texano. Realizzata in pelle nera, presentano una silhoutte con punta affusolata. La tomaia è impunturata a formare delle incisioni decorative. Il tacco non poteva che essere alla texana: spesso e a forma piramidale. Potete acquistare questi stivaletti su Mytheresa.

Con tacco scolpito





Stivaletti Merlin, Piferi



Il quinto e ultimo consiglio di tendenza: lo stivaletto Merlin di Piferi, marchio italiano di calzature vegane. Il modello in questione è ancora una volta alto fino alla caviglia, una sihloutte che aderisce al piede come una calza e un design a punta. La tomaia marrone è realizzata in pelle vegetale. La particolarità di questo stivaletto: senz'altro il tacco scolpito che si assottiglia leggermete sulla parte alta, incurvandosi, per poi inspessirsi verso la base. Super cool.