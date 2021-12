I 6 Film di Natale cult da guardare durante le Feste

Film di Natale: 6 titoli cult da guardare in famiglia e con gli amici

Durante le feste è un classico organizzare una serata con la famiglia o con gli amici per guardare insieme i film di Natale, magari i più belli e toccanti di sempre. Oltre al panettone, i regali e i cenoni, Natale è anche sinonimo di film. E di film classici da vedere e rivedere senza stancarsi mai. La lista è lunga, perché questa festa ha ispirato molti registi e sceneggiatori. Se siete indecisi sul film da scegliere, ecco sei suggerimenti per che abbiamo preparato per voi

1 Mamma ho perso l’aereo

Un film che non può mancare a Natale e da guardare in compagnia dei bambini. Protagonista un giovanissimo Macaulay Culkin: quando si risveglia scopre che i suoi genitori sono partiti senza di lui e toccherà proprio a lui difendere la casa di famiglia da due ladri.

2 Miracolo nella 34esima strada

Protagonista Richard Attenborough, nei panni di Babbo Natale. Remake del celebre film Il miracolo nella 34ª strada del 1947. Una commedia divertente e positiva, nella quale il valore della fantasia, viene opposto al mero consumismo.

3 The Family Man

Diretto da Brett Ratner e interpretato da Nicolas Cage e Téa Leoni. Ad un uomo, proprio nella notte di Natale, viene data la possibilità di vivere per poco tempo la vita che avrebbe potuto avere se avesse preso una decisione diversa tredici anni prima.



4 Una poltrona per due – 1983

Intramontabile e immancabile, Una poltrona per due. Un film perfetto per le feste natalizie. Un vero e proprio cult cinematografico con Eddie Murphy, Jamie Lee Curtis e Dan Aykroyd. Un appuntamento fisso oramai da decenni su Italia 1 la sera della vigilia.

5 Il Grinch

Diretto da Ron Howard il film è interpretato da Jim Carrey nel ruolo del Grinch, performance diventata una delle più amate e iconiche di Carrey. Il film ha ottenuto un grande successo di pubblico e di botteghino. Tra i numerosi riconoscimenti, ha vinto un Oscar al miglior trucco.

6 S.O.S. Fantasmi

Un cinico produttore televisivo interpretato da Bill Murray, il cui comportamento lo ha allontanato da tutti coloro che gli volevano bene, sta preparando una trasmissione tratta dal ‘Racconto di Natale’ di Dickens. Tre fantasmi si presentano al suo cospetto per farlo riflettere sulla sua vita. Il titolo originale del film “Scrooged” fa riferimento al protagonista del romanzo ‘Il Canto di Natale di Dickens’, chiamato appunto Ebenezer Scrooge.

Che cosa vedrete in tv a Natale? E la sera della vigilia, invece? Avete già fatto dei piani o non sapete proprio da dove cominciare? Ecco la lista dei 6 film da vedere o da rivedere per Natale Il periodo natalizio mette tanta voglia di guardare film a tema per creare atmosfera, e per questo abbiamo voluto preparare una lista dei film cult da vedere durante le feste. Dopotutto la cosa importante non è rivedere, e rivivere, il Natale anche in tv. Ma coglierne lo spirito. E in questi film promesso, c'è esattamente questo. Buone feste e buona visione.