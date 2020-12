I 6 modelli di stivali alti per l'inverno 2020

Gli stivali sono un piccolo lusso che ci concediamo, specialmente quelli alti fino al ginocchio, chiamati cuissard nel gergo modaiolo. Di pelle, in vernice, scamosciati o in nappa. Le combinazioni di materiale sono illlimitate e anche questo inverno le grandi firme hanno sfoderato assi nella manica che noi vi proponiamo prontamente. Non vi preoccupate, niente a che vedere con gli esageratissimi stivali cuissard Philipp Plein ricoperti di borchie luccicanti indossati dalla concorrente del GF Vip 4 Wanda Nara (li trovate nella nostra gallery oppure cliccando qui). Costano quasi 10 mila euro e vi sfidiamo a trovare un'occasione dove indossarli. Noi vi abbiamo preparato 6 proposte di stivali alti total black per tutte le evenienze: dalle serate ultra chic allo shopping domenicale. Preparate i vostri piedini: qui c'è da camminare!!

1. I classici scamosciati



Teti suede nero, Fillies and Boots, 390 euro



Fillies and Boots è una grandissima scoperta: un brand totalmente Made in Italy, che unisce il design contemporaneo all'artigianalità italiana in un servizio su misura. Avete presente quando addocchiate l'esatto paio di stivali che stavate cercando da settimane? Entrate in negozio o lo ordinate su internet, lo provate e... Dramma: il polpaccio non entra! Che fare? Spingere? Piangere? La scelta: lacrime e disperazione. La soluzione: Fillies and Boots che in fase di acquisto permette di selezionare l'esatta misura del proprio polpaccio e acquistare così il modello desiderato su misura. Ad averlo scoperto prima, quante lacrime avremmo risparmiato! Il modello che vi proponiamo è il classico stivale scamosciato con punta a mandorla. Con un tacco di 5,5cm, è portabilissimo dalla mattina fino alla sera. Potete ordinarlo qui.

2. Quelli da cowboy



Stivali cuissard Remko in pelle, Isabel Marant, 890 euro



Avvistati ai piedi della showgirl Alessia Marcuzzi, questi stivali di Isabel Marant sono realizzati in morbidissima pelle nera. Presentano un gambale che si allarga verso l'alto e un tacco comodo e robusto che si assottiglia verso il basso. Rircordano gli stivaletti da cowboy tanto amati dalle fashioniste più accanite, che abbiamo visto abbinati in tutte le salse negli scatti rubati di street-style.

3. Gli stretch



Stivali in nappa stretch, Prada, 1500 euro



Fate largo allo stretch: questi stivali in nappa nera di Prada sono altissimi e forse non comodissimi, ma a noi piacciono anche per questo. La suola in gomma presenta un motivo a battistrada con un disegno a tasselli. Molto contemporanei, con un pizzico di aggressività dato dal vertiginoso e dinamico tacco verniciato. Non proprio adatti per andare all'Esselunga a fare la spesa.

4. I tacchi vertiginosi



Stivali in pelle, Paris Texas, 595 euro



Ecco un altro modello che vi sconsigliamo di usare quando la frutta a casa è finita e volete passare dal fruttivendolo. Tomaia e rivestimento in pelle lavorata a coccodrillo (non vero eh! Quello lasciamolo ad Hermès), punta affusolata e tacco altissimo. Sono di Paris Texas e noi li adoriamo tantissimo: siamo certi piacerebbero molto anche a Samantha di Sex and the City.

5. Gli equestri



Stivali Eden in pelle, Givenchy, 1395 euro



Torniamo con i piedi per terra: scendiamo dai tacchi alti e riposiamoci con questo paio di stivali in pieno stile cavallerizza. Attenzione: sconsigliato l'utilizzo sui campi da dressage a meno che non vi piaccia quel tocco incrostato che il fango potrebbe dare. Elegantissima questa versione di Givenchy con i cinturini con fibbia girevole doppia G in metallo dorato. Un must-have per gli amanti degli stivali (e dei cavalli).

6. Quelli forati



Stivali D-Trap, Christian Dior, 1790 euro



Vi lasciamo con un gioco di trasparenze molto originale. Christian Dior ha realizzato questo stivale in pelle di vitello opaco con suola dentellata. Si chiudono con una cerniera e un'allacciatura entrambe sulla parte frontale dello stivale. Dal sapore militare, non è adatto ai freddolosi. Si scherza: va portato con una bella calza spessa, meglio se a contrasto, magari verde acido.