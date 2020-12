I 5 regali perfetti per un Natale originale

Quest'anno le feste di Natale passeranno in sordina. Nonostante questo, molti di noi desiderano mantenere una parvenza di normalià preservando il rituale natalizio per eccellenza: lo scambio dei regali. Per alcuni è un momento di grande gioia e divertimento: solitamente queste persone si organizzano con largo anticipo, hanno una lista di tutti i cari a cui comprare un pensierino e monitorano costantemente i siti internet interessati per non farsi sfuggire l'offerta migliore. Per altri lo scambio dei regali è fonte di terribili ansie e sensi di colpa, trascinati ancora dal Natale precedente, quando il cugino della moglie di loro cugino si presentò con un regalo che loro non avevano minimamente ricambiato. Inutile aggiungere che queste persone arrivano sempre in ritardo, non sono molto affezionate al Natale e soffrono di attacchi di rabbia immotivati. Noi accorriamo in aiuto di quest'ultima categoria per assicurarci innanzitutto che facciano un bel respiro profondo e poi che leggano i nostri consigli su acquisti natalizi originali e a prezzi accessibili. Ce n'è per tutte le tipologie di destinatario: genitori, figli, amici, fidanzati... Fate un altro bel respiro e cominciamo. Vi siamo vicini.

1. La U-mask per mamma e papà

Modelli di U-mask con filtri, disponibile in diversi colori



Quale modo migliore di dimostrare affetto a mamma e papà? Quest'anno a Natale regaliamo protezione con la U-Mask. E' la mascherina di super tendenza del momento, disponibile in tantissime varianti di colore: nera, grigia, turchese. Con l'acquisto della U-Mask Red, il 19% del prezzo d'acquisto viene donato a programmi supportati dal Fondo globale per aiutare a proteggere le comunità più vulnerabili da COVID-19 e HIV. U-Mask è come fosse il supereroe delle mascherine: è la prima ad avere protezione biotecnologica e a proteggere da contagio chi la indossa e le persone attorno, con un efficacia fino a 200 ore di utilizzo effettivo. E poi è auto igienizzante e impedisce crescita e diffusione di virus e batteri sulla superificie della macherina. Non è finita qui (ve l'abbiamo detto che è una super-mascherina!): è totalmente Made in Italy, realizzata con materiali sostenibili, rivestimento esterno di nylon rigenerato dagli scarti provenienti da oceani e discariche. Molti brand l'hanno già adocchiata per avviare collaborazioni. Tra questi ci sono La Formula 1 (arancione) e Goovi (verde e fuxia). Camera Nazionale della Moda Italiana ha scelto la vesione nera logata come gadget all'apertura della Settimana della Moda milanese di settembre. Ora che i prezzi si sono abbassati, potete acquistare la prima U-Mask con filtro incluso a €32. I successivi filtri a €15.50. E' il prezzo per una super-mascherina alla moda.

2. I Moon Boot per i figli



Modello classico basso, colore smeraldo, 95 euro



Se vi siete appassionati alla storia dei Moon Boot che vi abbiamo raccontato qui, potrebbe allora stuzzicarvi l'idea di regalarne un paio per Natale. Non rientra nei cosiddetti "pensierini" natalizi: questo è un regalo vero e proprio, perché la qualità di questo doposci lo rende quasi per sempre. I modelli e i colori però cambiano ad ogni stagione e se i vostri figli non ne hanno ancora un paio, potete valutare di prenderne un paio adesso. Con il primo paio vi consigliamo di andare sul classico: la collezione autunno inverno 2020/21 propone le versioni basiche in molti colori nuovi, come il modello smeraldo riportato in foto. Alto fino alla caviglia, presenta la fascia con loro, il tallone e la punta in PVC e suola in gomma. Uno smeraldo sulla neve.



3. La 24Bottles per i fratelli



Urban Gift Box, Ice White, 38,90 euro



Vostro fratello/sorella oltre ai vestiti ora vi ruba anche la 24Bottles? Regalatene una anche a loro! Ora sono disponibili le gift box con il modello Urban della borraccia in acciaio inossidabile più famosa degli ultimi anni. Il design è elegante e raffinato, italianissimo, le grafiche semplici e pulite. Ci piacerebbe potervi consigliare anche la borraccia in collaborazione con Chiara Ferragni, ma la sopracitata categoria di appassionati di regali natalizi è arrivata prima di voi e la 24Bottles by Chiara Ferragni è già sold out. Dato un'occhiata al sito ufficiale, siamo sicuri troverete la "Bottle" ideale perché i vostri fratelli la smettano di usare la vostra. Non è igienico!



4. Il kit Veralab per i congiunti





Kit easy beauty routine, Veralab, 40 euro



Arriviamo alla nota dolente: il regalo ai consorti, fidanzati, amanti, mogli e mariti. Noi vi proponiamo una soluzione semplice semplice, unisex e super cool: il kit easy beauty routine di Veralab. Per chi di voi ancora non conoscesse questo brand di cosmetica e il fenomeno Estetista Cinica, vi consigliamo di dare un'occhiata al sito web della società e al profilo Instagram della fondatrice Cristina Fogazzi, in arte Estetista Cinica per l'appunto. Prodotti di qualità, attenzioni e coccole al cliente speciali, il tutto condito da simpatia, sarcasmo e sincerità.

La cura della pelle non è un'esclusiva femminile: se il vostro ragazzo è sopravvissuto fino ad ora lavandosi viso, corpo, piedi e parti intime con la stessa saponetta non significa che sia la cosa giusta da fare. Introducetelo al mondo magico della cura del corpo a pochi passi alla volta. Se il kit che vi proponiamo non credete faccia al caso vostro, per tutto il mese di dicembre sul sito di Veralab troverete proposte di regali natalizi e promozioni speciali da scoprire di giorno in giorno con il Calendario dell'Avvento.



5. Il panettone brandizzato per gli amici



Panettone Fiasconaro per Dolce & Gabbana, 37 euro



Dulcis in fundo arrivano gli amici. Facciamo in modo che sia davvero dolce questa fine e regaliamo loro un bel panettone Fiasconaro da condividere insieme a voi virtualmente su Zoom il pomeriggio di Natale. Da diversi anni ormai Dolce & Gabbana affida all'eccellenza siciliana di Fiasconaro la produzione dei propri panettoni. La versione di quest'anno è con agrumi e zafferano di Sicilia. Un tripudio di profumi, sapori e colori che i vostri amici mangeranno piangendo (dalla bontà e dalla nostalgia dell'estate), mentre pianificano il prossimo tour on the road che farete tra le cittadine siciliane. Un dolce Natale.