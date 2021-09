"I and the stupid boy": il film di Miu Miu alla Mostra del Cinema 2021

Una breve storia in cui è facile immedesimarsi. Per l'angoscia, la paura, la vergogna, ma non solo. Il nuovo corto Miu Miu per il ciclo "Women's Tales" è affidato alla regia di Kaouther Ben Hania, e porta sugli schermi della Mostra del Cinema di Venezia 2021 una realistica storia di relazione tossica, o meglio, di mascolinità tossica.



Nora in un frame di "I and the stupd boy"

"I and the stupid boy" è il titolo del 22esimo corto di "Women's Tales", un progetto promosso da Miu Miu che invita alcune tra le registe più interessanti del momento a riflettere ed esplorare le vite delle donne nel XXI secolo.



Il corto diretto dalla premiata regista Kaouther Ben Hania ha debuttato sabato 4 settembre al Festival del Cinema di Venezia. La protagonista Nora, interpretata dall'attrice francese Oulaya Amamra, già vincitrice del premio César come attrice promettente per il ruolo nel film "Divines", è una giovane ragazza all'inizio di un nuovo amore. Nora ha un appuntamento con il ragazzo con cui la vediamo chattare e noi assistiamo ai preparativi per il suo date, dalla scelta del look (ovviamente tutto Miu Miu) al trucco.



Nora in un frame di "I and the stupid boy"



Nora appare una ragazza audace, nel pieno della vitalità dei suoi anni. Eppure presto qualcosa si incrina. Mentre lei si sta avviando verso il luogo dell'appuntamento, all'improvviso compare un nuovo personaggio. Non è il ragazzo che Nora si aspetta, anzi. Presto si capisce che è il ragazzo che non avrebbe voluto incontrare mai più.



Le dinamiche messe in scena da questo momento in poi sono tipiche di quelle relazioni, o episodi a se stanti, che quasi tutte le donne hanno vissuto almeno una volta nella vita. Lui la segue, è geloso di lei, non sopporta di non avere più controllo su di lei. Allora la ricatta e la umilia.

Il link al video ve lo lasciamo qui. Stia a voi vedere come Nora affronterà questo "stupid boy", anche se definirlo "stupido" forse lo deresponsabilizza dagli atteggiamenti violenti che sono traccia di un problema culturale ben più radicato.