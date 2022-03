I blazer colorati per la primavera 2022

Alzi la mano chi ha voglia di colore. E' un'equazione semplicissima: il clima diventa più mite e primaverile e il desiderio di sfoggiare capi coloratissimi sale alle stelle. In questo periodo in cui il cappotto forse lo possiamo lasciare a casa, perché non sostituirlo con un blazer colorato? Potete giocare con le forme, indossando modelli di blazer oversize per completare il vostro outfit della primavera 2022.



Ecco un po' delle nostre proposte, a partire dal blazer arancione di Federica Tosi, acquistabile sul sito di Farfetch.





Federica Tosi (Farfetch)



Si tratta di un modello dalla vestibilità oversize, un blazer sartoriale di poliestere, modello doppiopetto con tasche a filetto frontali e taschino decorativo sulla parte alta sinsitra. Lo potete indossare aperto sull'outfit scelto e illuminerete la vostra giornata.

Restiamo sul colore. Forse non amato da tutti, il viola arricchisce questo blazer Hugo Boss dal taglio molto classico, monobottone, dalla vestibilità morbida, leggermente sfiancato e lungo.





Hugo Boss



E' realizzato in materiali sintetici, realizzato in crepe giapponese presa da fibre di cellulosa naturale molto resistente.

Di altro genere è questo blazer fucsia di Jacquemus, di cui salta all'occhio il taglio sartoriale e il cinturino sottile ton sur tono sotto il seno, allacciato lateralmente. Il blazer ha spalle oversize e imbottite, vestibilità lunga fino ai fianchi. Lo indossereste senza nulla sotto oppure con un top corto?





Jacquemus



Se non amate i tagli sartoriali e in generale i blazer che mettono in risalto, questo blazer della linea Sportmax di Max Mara potrebbe fare per voi.





Sportmax, Max Mara



Si tratta di un blazer in twill di lino e viscosa, dal taglio maschile, doppiopetto con revers ampi a lancia e con spalle larghe che scendono mantendo la loro struttura. In generale il fit è dritto. Il colore? Giallo sorbetto.

Manca un colore amatissimo all'appello: il verde. La tonalità che vi proponiamo è verde menta ed è di Arket.





Arket



Il modello è classico, monobottone, con rever regolari, dal taglio maschile, tasche con patta e tasca decorativa sulla parte alta sinistra. Questo sostituirà alla grande i vostri cappotti per accogliere la primavera! E non dimentichiamo: è al 30% di sconto su Zalando.