I calendari dell'avvento 2021 da acquistare

Con il Natale alle porte, molti sono impazienti di decorare le proprie case per portare un po' di luce in un anno complessivamente difficile. Agli addobbi natalizi, alberi e palline dorate, si aggiunge la tradizione di fare il countdown a Natale con il calendario dell'avvento. Si tratta di un'abitudine amatissima dai più piccoli, soprattutto se le soprese sono dolcetti e cioccolatini, ma mantenuta anche dagli adulti. Noi abbiamo raccolto una selezione di calendari dell'avvento 2021 di varie tipologie: da quello beauty, passando per quello culinario, fino a quello più giocoso.

Il calendario dell'avvento versione beauty





Calendario dell'avvento 2021 Christian Dior



Quello più prezioso che potrete acquistare è il calendario dell'avvento di Christian Dior, ideato dall'artista Alice Shirley: si tratta di un giardino lussuoso di fiori fantastici, dietro le mura dell'Atelier di Dior, al 30 di Avenue Montaigne. In questo grande giardino sulle tonalità del blu, ai germogli dorati si uniscono farfalle e api preziose. Dietro ogni finestrella, da aprire giorno per giorno, scoprirete i profumi iconici di Dior nella confezione più piccola, rossetti e molti altri prodotti di bellezza.



Calendario dell'avvento, Armani Beauty (Sephora)



Un'esclusiva online di Sephora è il calendario dell'avvento 2021 di Armani Beauty: si tratta di una preziosa scatola rossa da aprire una casella alla volta per scoprire mini boccette di profumo, creme per il viso, rossetti, mascara e molto altro. Nel cofanetto non troverete solo miniature, ma anche 9 prodotti di make up nelle loro dimensioni normali. Lo potete acquistare sul sito ufficiale di Sephora.



Calendario dell'avvento 2021, L'Oréal Paris



Un altro calendario dell'avvento con piccole sorprese di bellezza è quello di L'Oréal Paris. Si compone di 24 prodotti makeup, tra cui matite occhi, eyeliner, ombretti, ma anche creme per la cura del viso e dei capelli. La confezione di cartone riproduce i simboli più riconoscibili di Parigi. Questo calendario dell'avvento lo potete acquistare qui.

I calendari dell'avvento sfiziosi





Calendario dell'avvento, Eataly



Un'altra idea interessante per fare il countdown di Natale o meglio, per allenarvi al cenone, è il calendario dell'avvento di Eataly. La confezione contiene prelibatezza di Eataly tra le più gustose: tartudi misti, crema al pistaccio e sughi speciali, funghi porcini, zafferano e molto altro. Lo potete acquistare in negozio oppure sul sito ufficiale di Eataly.



Grandblend di Natale assortiti, Venchi



Il più tradizionale calendario dell'avvento è sicuramente quello con i cioccolatini. La nostra proposta è il cofanetto di Venchi con i cioccolatini Grandblend di Natale, misti fondenti e al latte. Difficile trattenersi dall'aprire una casella al giorno....

I calendari dell'avvento inaspettati





Calendario dell'avvento con foto, Cheerz



Un calendario dell'avvento molto carino da regalare è quello di Cheerz: si tratta di un calendario fotografico con 24 ricordi da scoprire ogni giorno. Aperte le 24 caselle, il calendario si trasforma in un poster da conservare per sempre e incorniciare. Lo potete acquistare sul sito di Cheerz.



Calendario dell'avvento ghirlanda, Yankee Candle



Un altro pensiero speciale è il calendario dell'avvento di Yankee Candle a ghirlanda: le 24 caselline riveleranno ogni giorno una candela, con cui illuminare e riscaldare l'atmosfera di dicembre. Tra le candele che troverete ci sono otto diverse fragranze festive: Christmas Market, Christmas Cookie, Angel's Wings e molto altro. Incluso nella confezione c'è un porta candela tea light di vetro.





Calendario dell'avvento Harry Potter, LEGO



Dulcis in fundo, un calendario dell'avvento davvero speciale. Indicato per bambini dai 7 anni in su, ma lo sappiamo benissimo che si tratta di un regalo desiderabile anche epr gli adulti. Insomma, per tuttti i fan di Harry Potter. Questo calendario dell'avvento di LEGO contiene 24 sorprese che andranno a costruire il viaggio di Harry da Privet Drive, la sua casa da babbano, ad Hogwarts. La riproduzione è accuratissima. Un regalo perfetto per il conto alla rovescia più magico dell'anno.