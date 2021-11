I cardigan più caldi per l'autunno 2021

Avete solo voglia di calde e avvolgenti sensazioni? Succede con l'arrivo dell'autunno. Come correre ai ripari? Rispolverando dall'armadio i vostri cardigan più confortevoli e se desiderate fare un investimento, ecco cinque tra i modelli più di tendenza per questo autunno 2021.

Quello a frange





Cardigan Gaucho, Alanui x Peanuts



Al primo posto il cardigan Gaucho di Alanui, capo iconico del brand. Questo modello si impreziosisce con il ricamo di Snoopy, celebre protagonista del fumetto Peanuts®. Il cardigan è realizzato in lana e cashmere, in un intreccio nei colori dell'autunno. Il capo è lungo e presenta una silhouette morbida, con gli orli sfrangiati, anche sulla fascia che sottolinea il punto vita.

Quello corto





Cardigan di cashmere e seta, Prada



Il modello proposto di Prada è molto più classico: dal taglio maschile, questo cardigan è realizzato in maglia di cashmere e seta, una raffinata e pregiata lavorazione che rende il capo di Prada un senza tempo. La vestibilità è cropped, quindi corta e presenta un'abbottonatura frontale, piuttosto discreta e raffinata. Lo trovare su Mytheresa.

Quello lungo





Cardigan Fulham, The Row



Essenziale e super raffinato, questo cardigan è in pieno stile The Row. Il modello Fulham realizzato in cashmere presenta un design lungo, con apertura frontale senza allacciature. La foto parla da sé: la morbidezza di questo capo è assoluta.

Quello a trecce





Cardigan a trecce di lana, Bottega Veneta



Un altro modello corto è il cardigan a trecce di lana di Bottega Veneta. La lavorazione speciale della lana Shetland rende la texture del capo in rilievo. L'effetto finale del cardigan è la vestibilità over, con maxi colletto che arriva fino alle spalle e chiusura frontale con quattro bottoni dorati. Questo color cioccolato è la perfetta nuance autunnale.

Quello con spalline imbottite





Cardigan di lana, Saint Laurent



Infine un modello elegantissimo, dal design senza tempo: il cardigan avorio con profilature in nero di Saint Laurent. E' realizzato in lana, presenta una vestibilità corta e aderente, spalline imbottite e chiusura con bottoni smaltati in nero e oro. Da notare: i quattro taschini sul petto.