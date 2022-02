I colori della felicità, la fiction polacca girata a Ragusa. VIDEO

Ragusa - Si intitola I Colori della Felicità, ed è una famosa fiction polacca. Un episodio è stato girato, lo scorso autunno, a Ragusa, e in parte a Scicli. Protagonista siciliana è una ragazza di Ragusa, Federica Guglielmino. Pubblichiamo un estratto del lavoro della troupe cinematografica polacca in terra iblea.

La fiction è la serie televisiva più vista in Polonia e va in onda quotidianamente. Fino ad oggi sono state realizzate più di 2500 puntate con ascolti di quasi 4 milioni di telespettatori per ogni puntata. Il VIDEO.