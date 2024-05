I Coma_Cose tornano con il nuovo singolo Malavita

Il brano, prodotto da Merk & Kremont, fonde mandolini ed echi di flamenco. Ha un ritmo che trascina e coinvolge e uno stile narrativo diverso dagli altri lavori di California e Fausto Lama. Non è scritto in prima persona, ma un racconto in prosa di uno spaccato di vita. La protagonista di Malavita è una donna dal passato burrascoso, che decide di cambiare vita andandosene da un contesto opprimente. La donna è anche al centro del video ufficiale che stato rilasciato oggi (venerdì 26 aprile), insieme al pezzo. Nel filmato compaiono pure California e Fausto Lama; quest'ultimo, tra l'altro, ha firmato la regia della clip. Entrambi gli artisti indossano un look totalmente rosso fuoco.

I Coma_Cose hanno pubblicato Malavita a quasi un anno da Agosto morsica. Su loro stessa ammissione, si sono presi del tempo per loro. Hanno passato lo scorso inverno ad "aggiustare casa" e a fare "molta musica" che non li convinceva pienamente. "Ma le parole non volavano, mai", hanno infatti confessato in un post su Instagram. "Abbiamo capito semplicemente che non avevamo nulla di nuovo 'di nostro' che non avessimo già detto", hanno aggiunto. L'illuminazione è poi arrivata, così come la voglia di raccontare storie di altri.