I copricostume per inaugurare l'estate 2022

Inizia quel periodo dell'anno in cui si vorrebbe stare costantemente in vacanza, possibilmente al mare a farsi coccolare da sole e mare. La realtà è che si scappa verso mete più amene rispetto alle caldissime città solamente durante i weekend. Molti hanno già inaugurato questo stile di vita tipico dell'estate, altri non ne hanno avuto ancora la possibilità. Le cose che non possono mancare nella piccola valigia da weekend al mare sono protezione solare, costume e copricostume.

Ne abbiamo selezionati alcuni da cui lasciarvi ispirare, che coprono diverse occasioni: dal sollazzo mattutino in spiaggia con coprocostumi freschi e dal design semplice, fino all'aperitivo serale sulla spiaggia con copricostumi più sofisticati.





Velvet



Quello di Velvet, acquistabile su Mytheresa, è il copricostume/miniabito perfetto per una tranquilla giornata al mare. Realizzato in leggero cotone, ha un taglio ampio, la gonna con leggere balze, maniche larghe e scollo a V.

Altrettanto fresco e lineare il copricostume di Calzedonia. Al design minimale si aggiunge il dettaglio con scollatura crochet.





Calzedonia



Disponibile nelle due varianti colore nero o bianco, questo kaftano è realizzato in leggero cotone, ha forma oversize, maniche ampie e leggermente scese.

Un copricostume molto versatile, che può coprire dalla colazione al bar dello stabilimento fino all'aperitivo è quello di Rotate Burge Christensen, disponibile come eslcusiva Mytheresa.





Rotate Birgen Christensen



Di cotone verde acido, presenta una lavorazione crochet su tutto il tessuto, maniche comprese. E' molto più lungo rispetto ai copricostume consigliato fino ad ora, ma non raggiungere le caviglie. Si chiude con una gancetto all'altezza del seno.

In conclusione, il copricostume perfette per chiudere la giornata al mare con un aperitivo sull spiaggia è quello di Oséree, in sconto al 30% su Mytheresa.





Oséree



Realizzato in tessuto strech blu metallizzato, presenta una silhoutte rilassata, maniche lunghe e ampie, chiusura a portafoglio con una cinta ton sur ton da allacciare in vita. Molto glamour!