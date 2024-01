I fuorionda di Bianca Berlinguer: "Pezzi penosi", pubblicati da Striscia

Roma - Striscia La Notizia nella puntata di giovedì 11 gennaio 2024, ha mandato in onda uno sfogo di Bianca Berlinguer andato in scena negli studi di Prima di domani, talk show politico e rotocalco in onda su Rete 4 in access prime time. Il fuorionda – che risale a due giorni fa – vede protagonista la conduttrice che, al termine della registrazione del programma, critica i servizi realizzati: "I pezzi fanno pena, proprio pena. E adesso fanno pena anche quelli del settimanale. Non c'era un pezzo decente. Anche quello di La Pala era brutto. Comunque domani fateli venire perché glielo devo dire, pezzi così fanno pena, glielo devo dire. L'impegno? Ma se è tutto sbagliato. Non gli date indicazioni, si impegnano male. Fanno ‘ste schifezze". Poi minaccia di andare via: "Questi sono i miei ultimi tre giorni eh, lo dico al dirigente. Fino a venerdì, poi è finita. Non sto scherzando, a parte gli scherzi, che mi frega". Fonti vicine a Mediaset rivelano a Fanpage.it che non c'è alcuna volontà di Bianca Berlinguer di lasciare il programma, nonostante le parole dichiarate nel fuorionda.

Prima di domani è il programma condotto da Bianca Berlinguer, partito l'8 gennaio 2024 che viene trasmesso in access prime su Rete4. Talk show politico e rotocalco, va in onda dal lunedì al venerdì dalle 20.30 alle 21.20 su Rete4 dallo studio 1 del Centro Safa Palatino di Roma. Il programma è nato per sostituire Stasera Italia e tratta i fatti del giorno e le vicende legate all'attualità, alla politica, economia, le guerre in Medio Oriente e in Ucraina, con l'ausilio di ospiti in studio e in collegamento. Presente, come in È sempre Cartabianca, Mauro Corona, e il giornalista Mario Giordano.

Stando al fuorionda trasmesso da Striscia La Notizia, la conduttrice non sarebbe soddisfatta della partenza del talk show. Ha minacciato di andare via venerdì, dopo sole due messe in onda (essendo lo sfogo di due giorni fa), qualora non risolvessero il problema legato ai servizi.