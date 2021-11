I gioielli per corpo per brillare d'autunno

Chi lo dice che i gioielli per il corpo vanno indossati solamente d'estate? Perché invece non decorare il corpo con punti luce anche nelle giornate autunnali più uggiose? I body jewels sono l'avanguardia del gioiello: non semplici collane e anelli, ma vere e proprie estensioni dei gioielli preziosi su tutto il corpo. Possono essere minimal, semplici catene dorate o d'argento che delineano le curve naturali del corpo, avere un mood più tribale tribali o ancora essere vere e proprie cascate di cristalli sul busto. Vediamo insieme quali sono i gioielli per il corpo più di tendenza.

Quelli di Mopu





Mopu, Instagram



Mopu è un piccolo brand milanese di gioielli per il corpo realizzati interamente a mano. Non possiedono ancora un sito web, ma gestiscono le vendite attraverso Instagram. Il loro segreto? Le pietre colorate che si possono facilmente abbinare al look del giorno, così da indossare sempre il gioiello perfetto per i colori della vostra giornata. Andate a dare un'occhiata al loro profilo Instagram e non siate timide: il vostro body jewel potrebbe essere tra questi.

Quelli di Bychiari





Foot chain, Bychari



Non solo busto tra le proposte di body jewels di Bychari: questa catenina per piede è raffinatissima ed elegante. Non si tratta né di una cavigliera, né di un anello per piede: è un insieme di entrambi i gioielli che farà una figura straordinaria indossata con un paio di décolleté. Esiste anche la versione per mano. Il concetto è lo stesso: né braccialetto né anello. Lo trovate qui.

Quelli di Rosy Fortescue Jewellery





Gold star body chain, Rosie Fortescue Jewellery



Perfetta da indossare tutto l'anno sotto la vostra camicia preferita, questa catena per il corpo è impreziosita da tre stelline che incorniceranno il vostro sterno. Un punto luce inaspettato del vostro look. Il gioiello è realizzato in argento placcato oro e lo potete acquistare sul sito ufficiale di Rosie Fortescue Jewellery. Attenzione che ne sono rimasti solo due!

Quelli di Benedetta Bruzziches





Aura Gymnopédie, Benedetta Bruzziches



Questo gioiello be'... E' un gioiellino vero e proprio. Splendido e splendente, Auro Gymopédie è un'edizione limitata, personalizzabile nella taglia e disponibile in tre gradazioni diverse di colore. Il gioiello per il corpo si compone di un drappeggio frontale tempestato di cristalli. La chiusura è sul retro e la misura si può aggiustare all'altezza del collo. Meraviglioso indossato sopra a una camicia di seta o a un abito con schiena nuda. Il tempo d'attesa per preordinare questa chicca è di circa 4 settimane.