I jeans bianchi di tendenza per l'autunno inverno 2021

In controtendenza rispetto alle giornate invernali più uggiose, osate vestirvi con una nota di bianco! A partire dai jeans, il capo d'abbigliamento amatissimo da tutti per praticità e versatilità. Di denim bianco ne trovate moltissimo nelle collezioni autunno inverno 2021/22: lo troverete riprodotto su modelli flare oppure baggy, ma anche skinny, a vita alta. Insomma, per tutti i gusti. Andiamo a scoprire insieme la nostra selezione di jeans bianchi da indossare per l'autunno 2021.

Quelli slim di Dsquared2





White Bull Boston Jean, Dsquared2



Partiamo dal re del denim, perciò da un modello di Dsquared2. I Bull Boston Jeans sono semplicissimi nel taglio slim. Presentano cinque tasche, chiusura con zip nascosta e bottone, vita normale e vestibilità leggermente corta. La linguetta rossa del logo non può mancare. Lo trovate in boutique oppure sul sito ufficiale di Dsquared2.

Quelli baggy di 12 Storeez





Jeans a vita alta, 12 Storeez



Il modello baggy è uno dei più amati, soprattutto tra le giovani ragazze. Quello che vi proponiamo noi è di 12 Storeez ed è venduto da Farfetch. Vita alta, chiusura frontale con zip e bottone, presenta dei passanti per la cintura e un design classico a cinque tasche. La vestibilià baggy lo rende più largo sui fianchi, per poi stringersi lungo la gamba, molto più affusolata.

Quelli irregular di Agolde





Jeans regular criss-cross a vita alta, Agolde



Regolari nel taglio, irregolari nella chiusura: questi jeans di Agolde presentano design dritto, vestibilità rilassata e chiusura avvolgente data da un gioco di intrecci. La vita alta li rende perfetti per essere indossati con un body. Li potete acquistare su Mytheresa.

Quelli tagliati di Maison Margiela





Jeans a vita alta con cut-out, Maison Margiela



Un altro modello baggy, questa volta con un dettaglio che fa la differenza e non passa inosservato: i tagli cut-out sui lati, proprio sotto i fianchi, rende inconfondibile questo paio di jeans di Maison Margiela. La vita è alta, la vestibilità è più ampia attorno ai fianchi, mai poi la gamba cade dritta. Sono perfetti portati con un blazer colorato. Li potete sempre acquistare su Mytheresa.

Quelli a vita alta di Levi's





Pantaloni dritti a vita alta, Levi's



Dulcis in fundo, uno dei brand più importanti nel mondo dei jeans: Levi's in versione bianca. Il modello che vi proponiamo è molto semplice: il taglio è dritto, la vestibilità a vita alta, il design classico a cinque tasche. Il dettaglio speciale: il taglio crop, quindi leggermente corto, e l'orlo svasato e con taglio a vivo. Un paio di jeans all'apparenza molto semplici, ma con dettagli che lo rendono incofondibilmente Levi's. Lo trovate scontato del 15% su Farfetch.