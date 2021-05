I jeans upcycled di Miu Miu e Levi's

Annunciata a dicembre 2020, è stata finalmente rivelata la nuova collezione primavera estate Miu Miu e Levi's. Cosa le rende così speciale? Si tratta di una capsule "upcycled", ovvero ottenuta da jeans vintage firmati Levi's, a cui Miu Miu ha dato nuova vita con stampe, decori e brillanti. E' la seconda operazione simile promossa da Miu Miu: la prima risale allo scorso inverno, quando il brand di Miuccia propose capi vintage senza firma, rielaborandoli secondo i codici stilistici della casa di moda.



Emma Corrin per Miu Miu



Volto della collezione è la Lady D di The Crown, l'attrice Emma Corrin, che nella vita da red carpet ha spesso sfoggiato look firmati Prada e Miu Miu, sempre impeccabile. Ha anche preso parte al casting della collezione primavera estate 2021 di Miu Miu. Chi meglio di lei per inaugurare questo attesissimo progetto! Al suo fianco le altre muse della maison: la meravigliosa figlia di Kate Moss, Lila Moss e la modella Georgia Palmer, per la campagna ritratte dal fotografo Johnny Dufort.



La collezione si compone di soli pezzi unici che reinterpretano i modelli più riconoscibili di Levi's, dai jeans 501 da uomo alla Trucker Jacket, la giacca di denim. Sono capi vintage, originali degli anni '80 e '90. Miu Miu li reinventa con applicazioni luccicanti, ricami di cristalli, perle e fiori. Ma non solo: le giacche hanno maniche a palloncino rimborsate fino al gomito, presentano dettagli di pelle lavorati a intarsio; i pantaloni hanno risvolti in duchesse oppure sono tagliati fino a ottenere degli shorts. Per l'occasione anche la nota etichetta di Levi's viene contaminata con segni "rosati" dell'intervento di Miu Miu.

La collezione sarà acquistabile da metà maggio sul sitoweb di Miu Miu. Potete già dare un'occhiata cliccando qui.