I look più belli delle star sul palcoscenico dei David di Donatello 20221

I look delle star sul palcoscenico della 66 edizione dei David di Donatello ci hanno fatto sognare all'insegna delle tendenze moda Primavera Estate 2021 più sublimi, offrendoci la prova tangibile del fatto che moda e cinema hanno due cuori pulsanti che battono all'unisono. Più forte che mai, anche dopo un anno pandemico che ha messo a dura prova l'industria cinematografica tanto quanto quella della moda. Ma la notte delle stelle del cinema italiano è stata un momento di celebrazione pura, in cui affiora ai nostri occhi lo spettro completo delle tendenze moda Primavera Estate 2021 e quella voglia di tornare a vestirci secondo un'estetica puramente glamour.



La più amata Sophia Loren in Giorgio Armani

A insegnarcelo più di tutte è Sofia Loren che, nel suo lungo vestito di paillettes blu Giorgio Armani Privé, ha ritirato il (suo settimo) David di Donatello come migliore attrice protagonista per il suo ruolo in La vita davanti a sé, film diretto dal figlio Edoardo Ponti. Ad aprire le danze della 66esima edizione dei David di Donatello è stata, con il suo minimalismo chic.



Laura Pausini (già vincitrice ai Golden Globes 2021) sceglie il suo tailleur firmato da Valentino. Il suo tailleur è stato realizzato specificamente per lei dal direttore creativo Pierpaolo Piccioli, la cui matita aveva già disegnato per lei tra l'altro il look super shiny sfoggiato sul palcoscenico di Sanremo.



Matilda de Angelis: Altrettanto minimalista è stata l'allure portata ai David di Donatello 2021 da Matilda de Angelis già musa di moda a Sanremo che si è presentata con un sofisticatissimo slip dress nero, l'attrice - che si è aggiudicata il premio come Miglior Attrice non Protagonista per il suo ruolo in L'isola delle rose - ha reso prezioso il suo look fregiandosi della luce dei gioielli Pomellato.



Ai David di Donatello edizione 2021 il lustro della moda e il fascino del cinema Italiano sono tornati a brillare, questa sarà un edizione sicuramete da segnare negli annali della moda faschion oltre a quella del cinema Italiano