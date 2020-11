I maglioni imperdibili per l'autunno inverno 2020

Anche Chiara Ferragni si sta preparando alle giornate di lockdown e, come annunciato nel suo post, già questa settimana comincerà ad addobbare la casa di Citylife con decorazioni natalizie. Troppo presto dite voi? Forse in questo momento oscuro abbiamo tutti bisogno di risollevare le nostre giornate con quello che ci fa sentire bene, alla faccia delle tradizioni!

Perché non giocare d'anticipo anche nell'abbigliamento? Saint Barth come ogni anno propone i maglioni di Natale "I'm not Santa" e altri con stampe di Snoopy in versione Babbo Natale. Noi vi proponiamo una selezione di 3 maglioni da uomo e 3 maglioni da donna da indossare nelle vostre giornate trascorse a casa a lavorare, studiare, leggere o rispolverare l'albero per illuminare la casa di colori e spirito natalizio.

Il maglione natalizio oversize



Maglione oversize con stampa, Balenciaga, 925 euro (disponibile su Farfetch)



Cominciamo con una nota di rosso accesso, grande cliché del Natale. Questa versione di Balenciaga a girocollo con logo intarsiato è di lana e cotone e ha una vestibilità oversize. Le maniche sono lunghe, le forme morbide: sarà avvolgente come la sensazione di calore natalizio che vi pervaderà. L'abbinamento per stare in casa può essere molto semplice: un paio di jeans o un pantalone sportivo e ai piedi le pantofole per eccellenza, le friulane. La parola d'ordine è comodità.

Il maglione-vestito

Maglione di lana e cashmere, Alexander Mcqueen, 1490 euro (disponibile su MyTheresa)



Il modello maglione lungo o maglione-vestito è una versione molto apprezzata dagli amanti del pullover. Questa versione di Alexander McQueen in lana e cashmere è divertente e dinamica: la linea è lunga e svasata, la lavorazione a coste è spessa e la trama classica della lavorazione a losanghe è piuttosto esasperata. Potete indossarlo sia come vestito con una cintura di pelle nera in vita e uno stivale alto fino al ginocchio, oppure usarlo come un maglione vero e proprio e abbinarlo ad un paio di jeans neri. A voi la scelta.

Lo scollo a V

Maglione di misto alpaca, Off-White, 580 euro (disponibile su MyTheresa)



Back to college grazie a questa versione in morbidissimo misto alpaca proposta da Off-White. Il brand si ispira alle uniformi scolastiche americane: scollo a V, vestibilità corta, bordi elastici a coste e applicazioni delle iniziali "O" e "W" sul petto. Sarà sicuro amatissimo dalle più giovani che, noncuranti delle temperature che scenderanno, lo indosseranno con un jeans a vita alta e un filo di pancia scoperta. Come delle vere studentesse americane.

Il girocollo

Maglione con motivo geometrico, Moncler Genius x Fragment, 495 euro (disponibile su Farfetch)



Basta guardare la foto per sentire la morbidezza di questo maglione in mohair tra le mani. Il modello da uomo proposto è di Moncler Genius per la sua collab con Fragment. Si tratta di un capo molto regolare: girocollo semplice, taglio dritto, maniche lunghe, polsini e girocollo a coste. Il colore è sgargiante e mette subito allegria, così come il motivo geometrico proposto sul davanti e sul retro del maglione. Come abbinarlo? Jeans scuro e sneaker



Lo scollo con zip

Maglione con zip, Calvin Klein, 119 euro (disponibile su Farfetch)



Da collegiale a professore del liceo è un attimo con questo maglioncino in cotone di Calvin Klein. Il modello è molto basic: scollo a V con zip corta, girocollo, polsini e orlo a coste, maniche lunge e forma morbida. Facilmente abbinabile a una giacca sportiva nera, un jeans scuro e un paio di sneaker e il vostro look casual vi farà sentire a vostro agio. In fondo non è a questo che servono i maglioni?

Il maglione a collo alto

Maglione con ricamo, GCDS, 320 euro (disponibile su Farfetch)



L'ultimo modello da uomo che vi proponiamo è un maglione GCDS che darà una scossa di colore al vostro look. Il collo alto e la lana lo rendono super confortevole, ma il dettaglio del logo stampato con colore fluo a contrasto lo rende anche brioso. Abbinatelo con una cintura nera in tessuto tecnico, jeans over e sneaker bianca. Anche per stare in casa, perché no.