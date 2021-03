I makeup più belli di Euphoria da Zendaya a Giulia de Lellis

Sono passati quasi due mesi dall'uscita del secondo episodio speciale "Jules" targato Euphoria, la fortunata serie prodotta da HBO. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, vi invitiamo a rimediare subito guardando il trailer della prima (e al momento unica) stagione.



Con un nuovo lockdown alle porte e il morale che si sgonfia come un palloncino, Euphoria è una di quelle serie che ci sentiamo di consigliarvi. Non perché vi darà un carico di energie, siete avvertiti. Piuttosto per la sincerità con cui viene riprodotta la realtà in quella fase in cui "diventare adulti è un crescendo di violini e guai" come direbbero Colapesce e Dimartino di rientro da Sanremo. Insomma, un'immersione nella complessità della cosiddetta generazione Z (under 25). Se non credete che questo sia un motivo valido per abbonarvi (o fare la prova di un mese) su NowTV, ve ne diamo prontamente un altro: il makeup!!!

Jules in Euphoria



Uno dei moltissimi motivi per cui ricordiamo Euphoria è l'incredibile makeup che come lo stile nel vestire, diventa un tratto distintivo e riconoscibile dei personaggi. Dietro a questi capolavori c'è la mano dell'artista Doniella Davy o, come si definisce lei, make up designer. Le sue creazioni infatti sono disegni con colori pastellati in contrasto con i tratti fluo, costruiti su sovrapposizioni di brillanti e lacrime di glitter.



I personaggi di Euphoria sfidano i codici della bellezza stereotipata soprattutto con la loro immagine, che impongono attraverso un trucco degli occhi straordiario perché fuori dal comune. Ogni personaggio ha uno stile diverso e quindi il makeup diventa strumento di auto espressione e affermazione. Jules, la ragazza trasgender interpretata da Hunter Schafer (ospite del post-sfilata di Prada), è quella che fa sognare più di tutti, soprattutto quando accanto al blu cielo dei suoi occhi dipinge nuvole apparentemente innocenti che nascondono la profonda inquietudine del personaggio.



Kat in Euphoria



Rue, la protagonista della storia, non si trucca molta. E' interpretata dalla bravissima Zendaya, volto di Valentino (nominata anche come migliore attrice ai Critics' Movie Award per il film Malcom e Marie) che in Euphoria è una diciassettenna tossicodipendente incapace di uscire dal vortice della droga (scopriremo che in realtà il problema è che non desidera uscirne). Ecco perché quando Rue si trucca, il suo volto si copre di glitter che solcano le guance come lacrime che non sa fermare.

Poi c'è Kat che nel corso degli episodi mette in moto una trasformazione radicale della sua immagine. Adotta un trucco dark e un look sadomaso, esprimendo il bisogno di imporsi su chi l'ha fatta sentire inadeguata nel proprio corpo che di conseguenza tendeva a nascondere.



Giulia de Lellis in un trucco di Mr. Daniel Makeup



La makeup artist di Euphoria, Doniella Davy, ha decisamente lanciato una tendenza con le sue creazioni coloratissime e ipnotiche. Recentemente anche l'influencer Giulia de Lellis si è lasciata influenzare a sua volta dalla magia del trucco di Euphoria che il truccatore delle celebrities Mr. Daniel Makeup ha riprodotto su di lei. Una notte stellata le incorniciano gli occhi marroni con scintille color arcobaleno. E un choker di brillanti al collo.



Se volete giocare anche voi e sperimentare un trucco per la prossima call su Zoom, sono due le palette per occhi che vi consigliamo: la Miami lights glitter di Nabla Cosmetic, il brand di Mr. Daniel Makeup, e la Stoned Vibes di Urban Decay. La prima è acquistabile anche sul sito della profumeria Pinalli, mentre la seconda da Sephora, al momento pure scontata a 34 euro!!

Buon divertimento mentre aspettate la seconda stagione di questa seria pazzesca!