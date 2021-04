Oscar 2021: il red carpet con i migliori look

Posticipata di due mesi a causa della pandemia, la notte degli Oscar del 25 aprile si è tenuta la 93esima edizione della premiazione agli Oscar 2021. Svolta per la maggior parte in presenza, con diverse eccezioni in collegamento da remoto, è un bel gesto di ripartenza, anche se percepito inevitabilmente sotto tono rispetto agli appuntamenti del passato. Non vi sono state incredibili sorprese, forse un po' di dispiacere patriottico per il mancato premio alla cantautrice Laura Pausini - candidata per la migliore colonna sonora con la canzone "Io sì" per il film "La vita davanti a sé" di Edoardo Ponti - e il regista Matteo Garrone - candidato per il miglior trucco e migliori costumi con il suo "Pinocchio".



Zendaya in Maison Valentino



E' stata comunque una ventata di allegria la parata da red carpet degli Oscar, ormai rarità. Non solo il piacere di presenze fisiche, ma anche di colori accesi e vivaci. C'è sicuramente voglia di tornare a brillare. L'attrice Zendaya, per l'occasione presentatrice, indossa uno dei look più belli della serata (un grazie speciale al suo stylist Law Roach): un abito giallo fluo di Maison Valentino realizzato in chiffon. "Force de beauté" è il nome dato dal direttore creativo Pier Paolo Piccoli: un lavoro di 300 ore indossato con la riconoscibile eleganza di Zendaya.



H.E.R. in Dundas



La rapper H.E.R. supera lo stigma che affligge il colore viola e lo sceglie con orgoglio per la sua jumpsuit accollata con mantello e cappuccio ricamati, tutto firmato Dundas. E' stata lei ad aggiudicarsi l'Oscar per la migliore colonna sonora. Alla faccia della superstiizone.



Andra Day in Vera Wang



Avvolta di oro come la statuetta degli Academy Awards, l'attrice Andra Day per la sua candidatura a miglior attrice protagonista per il film "The United States VS. Billie Holiday" sceglie Vera Wang. Il look pensato dallo stylist Wouri Vice si compone di un abito in maglia metallica dorata con drappeggio, spalline asimmetriche, gonna con spacco profondo che si raccoglie in un lungo strascico laterale.



Emerald Fennell in Gucci



Vincitrice del premio a miglior sceneggiatura originale con il suo film "A promising young woman", l'attrice e regista Emerald Fennell ritira la statuetta indossando un abito Gucic di organza con stampa multifloreale con increspature e dettagli in seaquin. La regista, famosa per aver interpretato Camilla in "The Crown", ha girato il film in 23 giorni, al settimo mese di gravidanza. Dedica il premio al bimbo, nato qualche settimana dopo la fine delle riprese, "forse perché sono stata tutto il tempo con le gambe incrociate".



Peter Spears, Frances McDormand e Chloé Zhao



Ultime ma non per importanza l'attrice Frances McDormand, già vincitrice di due Oscar come migliore attrice protagonistaper "Fargo" nel 1989 e "Tre manifesti a Ebbing, Missouri" nel 2018, e la regista Chloé Zhao. Frances McDormand ritira il suo terzo oscar come migliore attrice protagonista nel film "Nomadland" in un abito nero di Maison Valentino, meraviglioso nel taglio semplice, arricchito dai dettagli di piume sull'orlo delle maniche e dell'abito.



Per lo stesso film, già vincitore del Leono d'Oro a Venezia, l'Oscar come migliore regista va a Chloé Zhao, seconda donna a ricevere la statuetta d'oro come miglior regia in 93 anni di Academy Awards, prima regista asiatica. Nel suo discorso di ringraziamento parla di fede nella bontà in un pulitissimo abito Hermès con maniche plissettate in una tonalità polvere e un paio di sneakers bianche. Perché anche agli Oscar ciò che si indossa deve rappresentare il proprio stile con autenticità.