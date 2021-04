I mocassini animalier di Martina Colombari: il ritorno delle comfort shoes

Martina Colombari ci insegna ad affrontare la nuova stagione con grinta e positività è possibile. Impeccabile come sempre, Merina ci dà una lezione di stile indossando un paio di mocassini animalier, tornati di moda per la Primavera 2021.

Se abbiamo assistito ad un ritorno mai tramontato in verità delle sneakers anche i mocassini sono tornati di moda per la Primavera 2021. Questo accessorio classy, caratterizzato dal design essenziale e minimale, dove l'unico eccesso concesso è una fibbia importante o una suola poco più spessa, ora diventa oggetto di culto. Gucci lo aveva già mostrato con una giovanissima Jodie Foster, sfrecciante per strada su uno skate, indossando gli iconici mocassini “GG” ed ecco che a confermarcelo torna in nostro aiuto anche la nostra Italiana, ex Miss Italia, Martina Colombari con i suoi mocassini animalier baciata dal sole sul suo profilo instagram

I mocassini per camminare incontro alla primavera

Dopo averli riconsiderati, riamati, rispolverati e soprattutto rindossati lo scorso inverno in chiave slipper e superflat le comfort shoes di stagione sono tornate anche per questa Primavera 2021. Martina Colombari posta sul suo instagram una foto dove indossa un paio di mocassini leopardati che diventano all'occasione ciabatte e lo fanno con uno stile infinito. Blusa bianca con maniche a volant e jeans neri cropped che evidenziano la scarpa completando il look. Capelli mossi e un meraviglioso sorriso, un look energico e da super tosta che ci fa venir voglia di lasciarci contagiare dall'allegria sprigionata da Martina Colombari.



Le scarpe animalier indossate da Martina Colombari non fanno altro che confermare che i mocassini sono pura tendenza della Primavera 2021. Un modello raffinato e chic che gode di un'allure tutto suo, persino la leggendaria Audrey Hepburn ne andava matta. I loafers suggeriscono outfit dal sapore vintage: basta una gonna a pieghe e un cardigan per ritrovarsi in un college americano. Ma non è questa la soluzione: la contemporaneità suggerisce di abbinarli a pantaloni con spacchi, minigonne e abiti da sera. Ecco che i mocassini sostituiscono décolleté dal tacco stiletto e sneakers super sporty. Un buon compromesso tra stile e comodità.