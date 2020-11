Sciarpe: i modelli alla moda per l'inverno 2020

L'inverno si avvicina: le foglie più testarde resistono rossicce sui rami degli alberi che si preparano a ricoprirsi di brina. E così anche noi dobbiamo rassegnarci a non uscire più di casa con il cappotto sbottonato e il collo a vista. Sciarpe accorrete! Soprattutto questo inverno è bene avere un occhio di riguardo e tenersi alla larga da starnuti e raffreddori. A tenervi sani e al caldo ci pensiamo noi con una gallery avvolgente e qualche consiglio sui modelli di sciarpe più di tendenza per l'inverno 2020.

Il ritorno del logo





Sciarpa monogram color block, Louis Vuitton, 495 euro



La logo mania ha abbandonato felpe e sneaker, ma non le sciarpe: la ritroviamo sulle varianti di Tommy Hilfiger e Gucci. Anche Louis Vuitton presenta un modello con l'iconico monogram combinato al motivo a quadretti e a dettagli in tinta unita. Il modello è piuttosto classico, in misto lana e cashmere con bordi sfrangiati. Più casual il modello di Emporio Armani proposto nella gallery. Può essere indossato sopra al vestito per un tocco più fresco ma sempre caldissimo.

Lana, Alpaca, Cashmere: la trilogia della morbidezza





Sciarpa Firna, Isabel Marant, 260 euro



Se non avete mai posseduto una sciarpa in misto lana, in cashmere o in lana di alpaca... Primo: ci dispiace molto per voi. Secondo: bisogna rimediare. Questa sciarpa bicolore di Isabel Marant comunica morbidezza solo a guardare la foto. Per altre idee, sull'e-commerce di Staiy troverete molte proposte sostenibili e ad un ottimo rapporto qualità-prezzo, come la sciarpa doppia del brand Alpaca Loca. Ad impazzire per il loro prodotto sarete voi!