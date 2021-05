Pantaloncini estivi 2021: tessuti sostenibili e fantasie colorate

Quando le temperature si alzano, i capi di abbigliamento si accorciano e si colorano d'estate. Cresce il desiderio di tessuti freschi come il lino e di fantasie floreali. Così fanno i pantaloncini, che per la moda primavera estate 2021 sono proposti con materiali sostenibili e denim riciclato oppure sete, viscose e ramiè.

La vita alta resta ancora la vestibilità preferita per gli shorts più eleganti, mentre si abbassa in alcuni modelli di jeans. Molto popolari quelli con denim strappato. Andiamo a vedere insieme i pantaloncini più di tendenza per questa estate.

Quelli di jeans sostenibile



Anastasia upcycling, Blue of a kind



Si parte con i grandi protagonisti estivi: gli shorts di jeans. Noi vi proponiamo modelli sostenibili e ottenuti da processi di upcycling, quindi di riciclo di rimanenze di tessuto. E' il caso di questo paio di pantaloncini di Blue of a kind, un brand Made in Milan, totalmente dedicato alla produzione di abbigliamento di jeans a partire da materiali denim pre esistenti.



Il modello Anastasia è disponibile in quattro varianti colore, ma in realtà ogni pezzo è unico e irriproducibile, proprio perché prodotto cucendo insieme dettagli di jeans candiani. Per la lavorazione di questo capo non è stato prodotto nulla ex novo, neanche un singolo bottone.



Re/Done, MyTheresa



Re/Done è un altro marchio impegnato nel riutilizzo di tessuti già esistenti per creare nuovi capi di abbigliamento. Questo modello 50s Cutoffs sono realizzati in cotone con lavaggio nero sbiadito. Il dettaglio che li rende attuali per la moda di questa estate sono i tagli vicino all'orlo sfrangiato.





Shorts con fantasia tie-dye, Stella McCartney



Stella McCartney, una delle voci sostenibili più influenti tra i grandi brand della moda, come shorts di denim propone un modello con stampa tie-dye sulle sfumature del beige. Il capo è a vita alta e presenta un simpatico risvolto a pattina nella parte superiore dei pantaloncini.



Per un altro acquisto sostenibile, vi consigliamo sempre di dare un'occhiata ai siti che vendono abiti usati: troverete tanti jeans di marca in ottime condizioni, non più voluti dagli attuali proprietari. Uno shorts di seconda mano da adottare? Questo modello di Levi's a caramella, con vita alta e arricciatura sulla vita. Li potete acquistare qui.

Quelli di lino



Shorts di lino, Arket



Il lino è un altro tessuto naturalmente sotenibile amatissimo d'estate, se non fosse che si stropiccia facilmente. Arket propone il classico modello "a pigiama": vita alta con banda elastica e cordini per regolare la misura della vita, in quattro varianti di colore. Esiste anche la camicia abbinabile con la stessa fantasia a righe blu su sfondo panna.





Shorts a vita raccolta, 12 Storeez



Molto raffinato questo modello 100% lino di 12 Storeez: la vita alta è arricciata e avvolta da una cintura ton sur ton. Il capo è completato da due semplici tasche laterali a soffietto e orlo con ampio risvolto.

Quelli a fantasia





Shorts di viscosa, CLAUDE Milano



A portare vivacità ci pensa CLAUDE Milano con le stampe a fantasia floreale disegnate dalla fondatrice del brand milanese, Claudia. Questi shorts di viscosa stampata hanno una chiusura con doppio bottone a vista e un finto risvolto dell'orlo marcato dal dettaglio giallo della bordatura. Bellissimo indossato con il kimono nella versione lunga o con frange che potete acquistare qui.





Shorts Cipro con stampa Paisley, Etro



Un tocco di buonumore con questi shorts di Etro: il modello Cipro con classica stampa paisley a vita alta, elasticizzata, presentano due tasche laterali oblique che si nascondono tra le morbide pieghe del pantaloncino di ramiè.





Shorts a vita alta Mae Palm, Zimmerman



Dulcis in fundo una stampa a palme su shorts di lino gialli realizzati da Zimmerman. La vita altissima è chiusa da una cintura con fibbia rotonda. Le tasche laterali sono a soffietto e il pantaloncino presenta un design con pieghe sovrapposte. Lo potete acquistare su Farfetch, nella sezione sostenibile: almeno la metà dei materiali impiega per la produzione di questi shorts provengono da tessuti ecosostenibili, biologici o riciclati.