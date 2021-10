I pantaloni comodi per la moda autunno 2021

Avete già fatto il cambio armadio? Vi siete appuntate quali sono i nuovi acquisti a cui far fronte per l'autunno 2021? Per affrontare le giornate autunnali non può mancare un paio di pantaloni comodi e caldi, quel paio confortevole che vorreste indossare sempre.

La sensazione di comfort non la percepiamo tutti allo stesso modo, naturalmente: a vita alta con taglio svasato, di lana o di cotone, modello slim oppure a palazzo. Qual è il vostro pantalone preferito? Noi vi abbiamo preparato una lista di 5 pantaloni perfetti per l'autunno 2021.

A palazzo





Pantaloni a fiori, Osklen



Pantaloni a palazzo come questi sono perfetti per delle occasioni formali. Questo modello di Osklen presenta una stampa a fiori beige su un tessuto di cotone nero, facendo sembrare il disegno un vero e proprio dipinto. La vita alta avvolge la vita con una fascia alta. Il pantalone è tagliato da due tasche laterali a soffietto e cade ampio per tutta la lunghezza della gamba.

Il taglio straight





Pantaloni dritti a vita alta, Lemaire



Continuiamo con modelli a vita alta, ma dal taglio totalmente diverso: il brand francese Lemaire propone un pantalone a vita alta con chiusura frontale nascosta che cade dritto lungo le gambe: il pantalone segue la curvatura del corpo, definendo e slanciando le gambe. Il modello è dotato di due tasche laterali a soffietto e di una posteriore a filetto. Potete acquistare il capo su Farfetch.

Di lana



Pantaloni svasati a vita alta Alana, Joseph



Caldi e confortevoli, ecco una versione di pantaloni a vita alta 100% lana. Il modello di Joseph lo potete sempre acquistare su Farfetch tra i gli articoli appena arrivati. Il taglio svasato e la finitura effetto feltro li rendono i pantaloni perfetti da ufficio. La chiusura frontale è nascosta, senza zip e con bottoni. Lo potete abbinare a un body di Fantabody: date un'occhiata anche alle nuove uscite.

Quelli sartoriali





Pantaloni sartoriali svasati, Helmut Lang



Cambiamo completamente vestibilità, senza rinunciare alla comodità. Di tendenza tra gli arrivi della nuova stagione autunnale c'è questo modello svasato di Helmut Lang. Realizzato in poliammide, questi pantaloni sono morbidissimi ed elastici. Il tocco speciale: i polsini svasati. A differenza dei modelli che vi abbiamo appena proposto, questi pantaloni presentano vita media e due tasche diagonali laterali che si confondono grazie all'effetto costine del tessuto.

Gli slim





Pantaloni slim a vita media, P.A.R.O.S.H.



Dulcis in fundo, l'immancabile modello a sigaretta proposto da P.A.R.O.S.H. Un'ottima base per iniziare a costruire un tailleur da lavoro: il modello di lana presenta vita media, chiusura frontale nascosta e due tasche posteriori a filetto con bordo di raso. Il pantalone arriverà fino alla caviglia: perfetto da indossare con un paio di ankle boots.