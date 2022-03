I pantaloni palazzo in saldo per la primavera 2022

Il pantalone palazzo è un pantalone che non fa distinzioni: è amatissimo da uomini e donne che lo portano con disinvoltura insieme a un paio di sneakers, con l'orlo raso terra, oppure con un completo tailleur nelle occasioni più formali. Si adatta molto bene a forme del corpo differenti. Per molte e molti il pantalone palazzo è un capo d'abbigliamento comodissimo: avvolge il corpo, non lo fascia, consentendo un movimento libero e fluido.

I saldi nei principali negozi fisici sono terminati, ma su internet sono ancora molte le offerte che vi consentono di investire su un buon paio di pantaloni palazzo per la primavera 2022. Le proposte sono molto colorate: verde smeraldo, rosa confetto, fucsia, rosso mattone, a vita alta con gamba ampissima oppure con svasatura più moderata.



Marni



Come questo modelli di Marni in saldo al 25% sul sito di Farfetch. Il pantalone è realizzato in cotone e lino, perfetto per questo momento intermedio tra l'inverno e la primavera, da abbinare a un top succinto e a un paio di decollette con suola importante, da chunky boots o ancora mocassini con suola a carrarmato.



Ottod'ame



Per un'occasione speciale, magari un colloquio di lavoro in presenza o un matrimonio, questo pantalone palazzo di Ottod'ame può essere un ottimo acquisto. Abbinatelo con il suo blazer destrutturato e lungo e sarete pronte senza troppi affanni. Scontato del 50% sul sito di Ottod'ame.



Maje



Sono di viscosa, lino e poliestere questi pantaloni palazzo di Maje. Il colore fucsia così acceso non è semplice da portare, non è detto che piaccia. Ma stemperato da accessori e top nelle tonalità neutre, può diventare più alla portata di tutti. In saldo da €221 a €80 sul sito di Yoox.



AMI Paris



La nostra ultima proposta è il pantalone palazzo di AMI Paris al 50% su Farfetch. Anche in questo caso l'abbinamento con giacca è possibile, esistendo il blazer in coordinato dello stesso colore verde smeraldo. La giacca oversize dal taglio maschile ricade sui pantaloni dalla vestibilità ampia, conferendo un'aria sofisticata al look monocromo.