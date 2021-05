I regali per la festa della mamma 2021

Il 9 maggio è tutto dedicato alla mamma: i pensieri sono rivolti a lei qualsiasi significato abbia "mamma" nella vita di ciascuno. Per l'occasione c'è chi ama regalare mazzi di fiori (Colvin ha una selezione speciale per la Festa della Mamma) e un cadeau dolce, chi desidera aggiungere un pensierino per dire "Grazie", "Ti penso" o "Ci vedremo presto".



Le Vernis 528 rouge puissant, Chanel



Il modo trovato da Chanel per celebrare la mamma, anche quest'anno lascia spazio all'immaginazione dei bambini: la nuova campagna pubblicitaria raffigura i prodotti cosmetici più riconoscibili, come il profumo Chanel N.5, disegnati da mani piccoline e imprecise, pertanto ancora più tenere. Trovate la selezione dei regali qui.



Ma c'è un profumo ancora più speciale che vi vogliamo consigliare, scelto ad hoc per la vostra mamma da un naso d'eccezione. Laura Bosetti Tonatto celebra la mamma con un profumo che possa avere il suo carattere e il suo stile: avete 55 fragranze tra cui scegliere, tutte della collezione "ESSENZIALMENTE LAURA", stesso nome della boutique del profumo di Laura, fondata a Roma nel 2015 e ora anche e-commerce. Agrumato, alla lavanda, floreale o più legnoso: trovate il profumo che più ricorda la personalità della vostra mamma. Se siete troppo indecisi, potete regalarle il kit LE OTTO MERAVIGLIE, composto da 8 profumi da 7mL, che potete selezionare tra le 55 fragranze esistenti.



Slip Un Grande Amore, Shh Milano



E se vi dicessimo che potreste delegare il vostro messaggio ad un paio di mutandine? Idea bizzarra o divertente? Forse entrambe quando si tratta di Shh Milano, piccolo brand milanese di intimo che cucirà sugli slip la parola o la frase che volete dedicare alla vostra mamma. Se le acquisterete sul sito di Ila Malu, in occasione della festa il 10% di tutti gli ordini verrà devoluto al progetto "La Rondine" della Fondazione l'Albero della Vita. L'iniziativa è valida fino a oggi, perciò iniziate subito con un'occhiata qui.



Fiori Necklace light blue, Atelier Labro



Un'alternativa al classico mazzo di fiori è questo cuoricino d'oro fiorito sul filo di una collana di margherite azzurre. O verdi, gialle, rosa: del colore che più vi piace, perché la selezione di collane "Fiori" di Atelier Labro può soddisfare tutti i gusti. Se la vostra mamma alla collana preferisce il bracciale, nessun problema: esistono anche le cavigliere impreziosite dai deliziosi fiori bijoux. Il nostro bracciale preferito è quello blu Amalfi, perfetto da indossare durante la prossima vacanza al mare prenotata insieme alla mamma o da soli, ma con il pensiero rivolto a lei.