I sandali con lacci alla caviglia per l'estate 2022

Comparsi un paio di anni da tra le tendenze estive più amate, i sandali con lacci da legare attorno alla caviglia anche questa estate si confermano tra le proposte estive più alla moda. Sono coloratissimi, rasoterra, con vari giochi di intrecci.





The Attico



Come i sandali infradito di The Attico, acquistabili in esclusiva con lo sconto del 30% su Mytheresa. Rivestiti di tessuto lucido color turchese, i lacci lunghi si legano facilmente attorno alla caviglia. Se piace, possono anche essere estesti per tutta la lunghezza della gamba e allacciati poco sotto il ginocchio.

Novità di questa stagione sono invece i sandali Panarea di Aquazzurra.





Aquazzurra



Realizzati in morbida pelle marrone chiaro, questi sandali infradito sono impreziositi dalle decorazioni di perline rosse a formare un corallo. I laccetti di nappa da allacciare alla caviglia sono sottilissimi.

Super essenziali, i sandali infradito Gwyneth di Gianvito Rossi.





Gianvito Rossi



Lineari e rasoterra, sono realizzati in pelle rosa, con laccetti tubolari che avvolgono piede e caviglia. Perfetti indossati con un lungo abito estivo.

Non passano inosservati i sandali ONE STUD di Valentino Garavani.





Valentino Garavani



Realizzati in pelle marrone, la fascia che sostiene il piede presenta una maxi borchia di ottone effetto anticato. Dal retro dei sandali parte una complessa e strutturata allacciatura di pelle che può fermarsi alla caviglia oppure arrivare fino a sotto il ginocchio. Disponibili anche nella versione marrone scuro.