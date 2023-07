Gladiators. Alessia Marcuzzi li ama.

I sandali con tacco alto e lacci intorno alla caviglia, un modello amatissimo anche dalla showgirl. La conduttrice televisiva e imprenditrice romana posa disinvolta e sorridente per Instagram mostrandoci un look estivo da sera e un paio sandali marroni che sono tra i nostri preferiti della moda Estate 2023. Possiamo infatti considerare i sandali con tacco e stringhe un’evoluzione raffinata dei gladiators ossia i sandali alla greca rasoterra che pure non possono mancare nelle nostre valige estive.

Se i gladiators vantano dalla loro una grande comodità, i sandali con tacco non sono da meno poiché ciò che conta non è (solo) l’altezza, bensì la forma e i materiali: nel caso di scarpe con la pianta ampia e squadrata, infatti, anche i tacchi più vertiginosi potranno risultare comodi e facili da portare.

Come abbinare i sandali con tacco di Alessia Marcuzzi?

Alessia Marcuzzi posa sorridente abbinando i sandali marroni con lacci e tacco sottile al vestito midi bordeaux con scollo a cuore, spalle scoperte e fit morbidissimo. Poi aggiunge al look una pouch bag marrone in pelle di Marks&Angels, il suo brand di borse e accessori 100% artigianali e Made in Italy. I sandali con tacco alto riusciranno a slanciare la silhouette specialmente se abbinati ad abiti corti con spalline sottili oppure ancora se aggiunti al completo beige con top e gonna crochet: l'ideale per restare al passo con le tendenze moda Estate 2023.