I sandali estivi 2021: ecco i modelli più di tendenza

"Dimmi che sandali porti e ti dirò chi sei" o qualcosa del genere. Le scarpe che scegliamo per completare i look dicono molto del nostro gusto: ci piace chiudere l'outfit con un accessorio esuberante oppure preferiamo mantenere un profilo basso fino ai piedi?



Le tendenze in fatto di sandali per la moda estiva 2021 accontenta tutti i gusti di stile e di comodità. Si va dalla ciabattina bassa di Chiara Ferragni ai tacchi vertiginosi di Casadei, passando per il mezzo tacco di Valentino Garavani. Andiamo a vedere insieme quali sono i modelli di sandali da indossare questa estate.

Bassi e comodi





Sandali logomania, Chiara Ferragni



Para di gomma alta, chiusure di velcro "Logomania", questi sandali di Chiara Ferragni vi eleveranno di 35 millimetri da terra. Sono disponibili in cinque varianti colore, per cambiare intensità al vostro look da giorno.









Sandali di pelle, Chanel



Più glamour i sandali in pelle d'agnello di Chanel. Questa versione dorata con effetto iridiscente la trovate anche nera, per accontentare i gusti dei più sobri a cui piace l'idea di un sandalo con tomaia intrecciata e suola di pelle matelassé.

Il mezzo tacco





Sandali SR Twenty, Sergio Rossi



In medio stat virtus: così il mezzo tacco si fa strada tra altezze da capogiro, o meglio slogature, e sandali raso terra. Facile da portare anche durante la giornata senza il rischio di sentirsi le gambe e le caviglie appesantite a fine giornata, questi sandali di Sergio Rossi, modello SR Twenty, presentano punta squadrata, applicazioni di frange sulla fascia anteriore e dettagli metallici. Il sottile cinturino avvolge la caviglia, lasciando intravedere uno spazio a V all'altezza del tallone.





Sandali Rockstud in vitello, Valentino Garavani



Mezzo tacco sottile per le rockstud di Valentino Garavani. Questi sandali sono proposti nella variante infradito, dove le fasce sottile ricoperte di borchie con finitura di platino sono realizzate di nappa morbidissima. Un guanto per i piedi.

Il tacco alto





Sandali Lido, Bottega Veneta



Grande must have di questa collezione primaverile, i sandali Lido di Bottega Veneta sono bianche con tacco altissimo. Realizzate in pelle intrecciata, design riconoscibilissimo del brand, le mule presentano suola squadrata, su cui si estende il gioco di intrecci.









Sandali Isla, Aquazzurra



Un nome che evoca il luogo dove vorremmo trovarci in questo momento: su un'isola lontana, circondati da pappagalli coloratissimi. I sandali Isla di Aquazzurra, hanno il colore intenso del mare colpito dal sole: realizzati in morbido suede, sono impreziositi da cristalli poggiati come tesori tra dettagli di rafia che avvolgono la fascia e le estremita dei lacci da legare alla caviglia. Un'avventura tropicale.

Quelli preziosi





Sandali Venus Planet, Casadei



Gli uomini vengono da Marte e questi sandali da Venere. Venus Planet è il nome della nuova collezione di sandali firmata Casadei: elastici jacquard con dettagli in lurex dorato e fili di elastico trasparenti. Bassi e versatili, questi preziosissimi sandali brillano nelle notti estive grazie ai microstrass applicati lungo gli elastici come fossero bracciali tennis.





Sandali bassi, René Caovilla



Una fogliolina di menta appena lavata che trattiene sulla superficie le goccioline di acqua. E' questa l'immagine evocata da questi sandali di René Caovilla, dove la pelle levigata delle fasce e del tacco squadrato è ricoperta di micro strass ton sur ton. Deliziose.