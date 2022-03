I trench per la primavera 2022 su cui investire

Il trench è il capo passepartout per queste giornate di primavera parecchio strane, quando si esce la mattina e la temperatura è oggettivamente fresca, nel pomeriggio fa troppo caldo e bisogna rinunciare a qualche strato della famosa costruzione a cipolla. Ecco, in questa infinita indecisione (cosa mi metto oggi? E se ho freddo? E se invece poi ho caldo), il trench può accorrere in aiuto.



Per la primavera 2022 i modelli proposti sono immancabilmente classici, come questo modello di Massimo Dutti che potete acquistare sul sito di Zalando. Taglio lungo, abbottonatura doppiopetto, colletto classico, cintura in vita ton sur ton, cinturini decorativi sui polsi. Semplice no?





Massimo Dutti, Zalando

Ma se lasciamo da parte l'inconfondibile colore beige e quell'abbottonatura classica, mantentendo la lunghezza, Acne Studios è la soluzione per le persone per cui il classico trench è semplicemente noioso.





Acne Studios (Mytheresa)



Questo modello che potete acquistare su Mytheresa ha una vestibilità morbida: il cotone con cui è realizzato non è rigido come si è abituati a pensare il cotone di un trench. Doppiopetto a quattro bottoni, cintura tinta unita con cui fasciare la vita, ampi revers e cinturini decorativi sui polsi.Questo colore mattone ci piace molto.

Restiamo sulle lunghezze con questo trench in misto cotone leggermente stretch di Ganni, sempre più distante dalla classica forma del trench: questo infatti presenta abbottonatura frontale nascosta e sembra che si chiuda semplicemente con un cintura alla vita.





Ganni (Mytheresa)



Ha una linea oversize ottenuta anche grazie al pezzi di tessuto che ricade ampio sul busto. Questo color kaki è interessante, quasi quanti il prezzo siccome il trench è scontato del 40% sul sito di Mytheresa.

Dimentichiamo completamente il primo modello visto insieme. Anzi no, riprendiamolo e rivisitiamolo completamente. Cosa otteniamo? Il trench in pelle d'agnello nera di Saint Laurent.





Saint Laurent



Rispetto a quelli proposti fino ad ora, questo trench nero è più corto e ha un fit dritto. Il modello è doppiopetto con maniche lunghe, cinturini regolabili al collo e ai polsini, patch antipioggia sul retro e cintura in vita, nera e di pelle come il trench. Lo adoriamo!