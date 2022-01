I trucchi Lancome per riprodurre i look di Emily In Paris

Dal 22 dicembre è disponibile su Netflix lo streaming della seconda stagione di Emily in Paris, la celebre serie TV che porta Lily Collins nei panni dell'americana Emily a Parigi per un incarico di lavoro come social media manager. La serie si fa carico di tutti i luoghi comuni del caso che possiate immaginare, ma nonostante le numerose critiche che la serie ha ricevuto, resta uno dei prodotti firmati Netflix più di successo nel 2021.



E di questo incredibile riconoscimento ne hanno approfittato moltissimi, a partire da Netflix stesso che in concomitanza con l'uscita della seconda stagione ha aperto uno shop online dove acquistare i look della serie (disponibile al momento solamente per gli USA). E insieme a Netflix, anche Lancome non si è lasciata sfuggire l'opportunità di sfruttare l'enorme successo della serie TV, producendo una collezione made in Emily in Paris.

La collezione di make-up





Siero advances génifique, Lancome



La collezione ispirata alla serie tv Emily in Paris si compone di make-up e prodotti di bellezza, che l'ambassador di Lancome e attrice protagonista della serie, Emily Collins, potrebbe verosimilmente usare nella sua vita quotidiana da americana a Parigi.



La collezione presenza sieri anti età, la sofisticata fragranza all'aroma di gelsomino, rossetti della linea Absolu Rouge proprio come quelli sfoggiati da Emily, che in effetti non esce mai da casa senza una tinta colorata sulle labbra, mascara per intensificare lo sguardo e una pallette di ombretti con 12 tonalità suddivise in base a 3 personaggi della serie: Born in France per Camille, Parisian ad heart per Emily e Paris à la folie per Mindy. Quasi tutti i prodotti riprendono i simboli più celebri di Parigi, compresa ovviamente la Tour Eiffel. L'indispensabile per ricreare lo stile delle protagoniste.

Palette omrbetti Emily in Paris, Lancome