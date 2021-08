Idee di look per una vacanza al mare

Ogni estate la solita storia: vi promettete di viaggiare leggeri, di portare l'essenziale, ma poi cominciate ad infilare quel camicione di lino che potrebbe servire per un aperitivo davanti al mare, due paia di scarpe in più - non si sa mai - un abito per la sera, una giacca se la sera si alza il vento... E così senza accorgervi, vi ritrovate seduti sopra la valigia nel tentativo di chiudere la cerniera.



Nessun giudizio da parte nostra: solo il consiglio di lasciare un po' di spazio in partenza per rientrare con un acquisto locale... Come un paio di sandali di cuoio realizzati a mano in una bottega ad Anacapri. Per esempio. Ecco che cosa infileremo noi nelle valigie di questa estate 2021.

L'abito





Miniabito, Zimmermann



L'abito da indossare tra le stradine della meta per le vostre vacanze è questo modello di Zimmermann, con una meravigliosa stampa di fiori nelle sfumature del rosa e del giallo su una base color crema. Il modello si chiama Cassia ed è realizzato in lino freschissimo. L'abito si presenta con una scollatura a V molto profonda che arriva fino al petto, dove due nastri si incontrano per formare un grande fiocco. Maniche lunghe a sbuffo e fasciato in vita, il mini abito si apre in una morbida gonna midi.

Il costume intero





Costume intero Aquarelle, Eres



Semplicissimo ed essenziale il costume intero di Eres, realizzato in jersey elastico. Il modello è estremamente semplice: scollo squadrato, spalline sottili, con una classica apertura sulla schiena non troppo scoperta, quasi fosse un body intimo. Il color crema farà sembrare abbronzata anche la carnagione più chiara!

Il copricostume





Caftano in esclusiva Mytheresa



Da abbinare ad un costume così essenziale, la nostra proposta è più colorata: questo caftano di Missoni presenta il classico motivo a zig zag su tessuto di maglia. Si tratta di un pezzo che troverete solamente su Mytheresa. Lo potete usare come copricostume per un pranzo con vista mare o l'aperitivo mentre il sole tramonta e il vento inizia ad alzarsi.

La borsa di paglia



Shopper Macrame, Zimmermann



E' sempre di Zimmermann la borsa mare che vi proponiamo: borsa di paglia sì, ma con dei dettagli che la rendono unica. Il colore è quello classico delle borse di paglia che si acquistano al mercato di Saint Tropez in Place des Lices. I manici di corda intrecciata bianca e blu ricadono sulla borsa oltre alla sua lunghezza, penzolando a gruppetti di tre. Un dettaglio comodo e non scontato: la tracolla di cuoio rimovibile.

Gli occhiali da sole





Occhiali da sole cat-eye, Miu Miu



A completare l'outfit di questa vacanza al mare, gli occhiali da sole di Miu Miu con montatura beige e taglio allungato cat-eye. Per le scarpe vi abbiamo già spiegato come la pensiamo: inserite in valigia un abito in meno per acquistare un paio di sandali rasoterra nella città che visiterete. Meglio ancora se i sandali sono di cuoio, realizzati a mano proprio per voi, sotto i vostri occhi, dall'artigiano del posto.