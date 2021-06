Il bianco è il colore dell'estate 2021. Ecco il look bianco e sostenibile.

Colpisce anche voi il desiderio di vestirvi di bianco appena i raggi del sole si fanno più caldi? Noi abbiamo pensato a delle proposte total white che sapranno rinfrescarvi anche nelle città più calde. Ad accomunare la nostra selezione un'attenzione particolare alla sostenibilità dei brand proposti, per la maggior parte italiani, ma non solo. Si parte!

I top freschi





YT-Shirt



YT-Shirt, come suggerisce il nome del brand, è cintura nera di t-shirt: classiche, semplici e raffinate. Un capo senza tempo, versatile, su cui sperimentare con materiali sempre più rispettosi dell'ambiente. E' così che il marchio bulgaro fondato da Ana Kremenlieva propone una selezione di top semplicissimi, come questo modello chiamato N 007 11 A, realizzato in cotone indiano Suvin. La t-shirt è unisex, con scollo a V ed è acquistabile anche su Staiy, il sito e-commerce esclusivamente di brand sostenibili.





Iroko shirt, Siz



Su Staiy potrete trovare anche Siz, brand portoghese fondato dalle gemelle Raquel e Sofia con l'intendo di offrire un'alternativa responsabile nei tempi e nei materiali di produzione. Tra i pezzi total white trovate la Iroko shirt, una camicietta a maniche corte in popeline di cotone, abbottonata sul davanti da tre semplici bottoni.





Camicia n°1, Alloa Casale



Un'altra camicia questa volta italiana proposta dal brand piemontese Alloa Casale. Si tratta del primo pezzo di una serie di 4 camicie che resteranno invariate nel corso delle collezioni. La numero 1 è realizzata in un raffinatissimo lino color avorio e presenta un incrocio che fascia il corpo e si annoda sulla schiena. La scollatura a V è il morbido dettaglio che completa la camicietta.

L'abito unico e preferito





Garment 01, Les Izmoor



Un altro "primo" capo di una collezione senza tempo. Les Izmoor è il brand in questione: fondato a Milano, prende il concetto "less is more" con serietà, ma non troppa. Produrre meno, ma in un modo più responsabile. Ecco perché nel loro "wardrobe", il guardaroba che ci aspettiamo essenziale, al momento trovate un unico prodotto: l'abito Garment 01, disponibile solo su pre-ordinazione, così da ridurre produzioni eccessive di pezzi che finirebbero altrimenti sprecati.

L'abito è unico ma molto versatile, perché può essere indossato un po' come vi pare: l'approccio "less" aiuta a produrre meno capi d'abbigliamento e ad aumentare la produzione di fantasia.

Sotto il vestito? Lino fresco!





Topaz shorts, Ecoalf



Con top così freschi, non potremmo che scegliere altrettanta leggerezza per le nostre gambe. Al via lino su shorts e gonne, mini o midi. Noi vi proponiamo questo paio di pantaloncini di Ecoalf, che trovate scontato del 40% sul sito ufficiale. 100% lino, una morbida fascia elastica sulla vita. Serve altro?





Julep Linen Skirt, Reformation



Una gonna midi spesso è un'alternativa molto più fresca a un capo che tende a scoprirvi di più. La Julep Linen Skirt di Reformation è l'esempio perfetto di leggerezza estiva: chiusura a portafoglio che termina con un lungo fiocco, vita stretta e orlo che si increspa sul vostro corpo come l'onda spumosa del mare.

L'accessorio invisibile





Gabriel Crudo Knotted Mini Bag, Miista



E' un piccolo contenitore di piccoli segreti la borsina a tracolla di Miista. Disegnata a Londra e fabbrica in Spagna, la parte esterna è realizzata a mano con un intreccio complesso di corda color crema, poi rifinito con un lungo cinturino altrettanto intrecciato, da portare a tracolla o attorno al collo. Dipende dal peso dei vostri segreti.

I sandali cremosi





Anni, Aeyde



Un semplicissimo sandalo con due cinturini e un tacco squadrato di altezza media. La raffinatezza delle scarpe Aeyde non potrà che conquistarvi. Questo modello si chiama Anni ed è realizzato in Italia con pelle di altissima qualità che accoglierà con morbidezza il vostro piede. E' presente anche la versione bassa: si chiama Alek e la trovate qui.





Maria Luca, Blancah



Maria Luca è il nome di questo sandalo raffinatissimo, realizzato a partire da tagli di pelle grezza. Il dettaglio più prezioso resta il "bottone" d'oro lavorato artigianalmente, marchio di fabbrica del brand Blancah. Un vero e proprio gioiello con cui completare il vostro look estivo, bianchissimo e sostenibile.