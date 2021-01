Il Bianco è il colore winter 2021

Il bianco è tradizionalmente il colore simbolo della rinascita, e quindi della speranza. Essendo un colore neutro, poi, rende facilissimo creare gli abbinamenti con i colori più diversi. Solitamente il bianco è il must have della stagione calda, perfetto per le giornate soleggiate d’estate, con la pelle abbronzata e i capelli schiariti dal sole. Un look, selvaggio, libero ma anche elegante e disinvolto. Insomma, che il bianco sia il colore perfetto da maggio a settembre è risaputo ma, lo sapete che è assolutamente versatile anche per l’inverno? Il colore bianco sarà il colore winter 2021. Sarete un fiocco di neve nel bel mezzo della città.



Da diverse stagioni sempre più designer, maison luxury e prêt-à-porter, hanno proposto un look total white sulle passerelle della fall winter. Che sia un maxi pullover in lana cotta, dei pantaloni cropped, un teddy con dettagli in pelliccia, un mini coat con cappuccio o una gonna in cashmere poco importa. L’ importante è essere chic. Creme fraise o no, ammettiamo non c’è niente di più cool e di difficile styling come il bianco. Ma, con i giusti accorgimenti e abbinamenti non vi dovrete preoccupare dell’effetto gelataio!



Ecco 5 proposte basic look total white a cui potete ispirarvi per l'inveno 2021



Look bianco disinvolto

Maglione a collo alto oversize, pantaloni a palazzo, maxi pochette effetto “duvet” ed et voilà, un look super posh perfetto per l’ufficio o per una giornata di shopping nel quadrilatero della moda.



Pantalone a fondo super ampio da abbinare rigorosamente con delle pumps platform dal tacco alto. Per un tocco caldo, giusto per l’inverno, completate il vostro styling con un maxi pull dolcevita in cashmere, in lana o mohair e una bag trapuntata –venduta ad esempio da Moncler-.

Non un semplice bianco ghiaccio ma un creme fraise perfetto anche per gli incarnati più chiari. Uno stile elegantissimo grazie al cappotto con il collo in pelliccia che conferisce un tocco chic a tutto il look.



Blazer monocolore abbinato ad un dolcevita morbido in nuance e pantaloni a palazzo e ankle boots. Sempre rigorosamente creme fraise. Sbizzarritevi con gli accessori! Clutch Bag, pochette, shopping bag, collana a più fili di perle o, perché no, anche un colbacco effetto zarina!

Look bianco tra le vie della città

Il bello dell’inverno? Sicuramente i cappelli. Impossibile non amarli, sono l’accessorio più cool del proprio look. Questo in particolare è a falda larga in feltro con morsetto della collezione Epilogue di Gucci. Moderno e raffinato, quello che fa al caso vostro per resistere alle fredde giornate invernali è il maxi coat ampio! Completate il tutto con un pantalone a vita alta e un maglione con motivo traforato.

Sarete le perfette regine dei ghiacci!



La moda streetwear continua a rinnovarsi negli anni grazie alla continua evoluzione delle collezioni fitting over. Maxi felpa con cappuccio abbinata con una gonna in maglia versione long con lavorazione a costine. Niente tacchi! Un paio di sneakers e perché no, anche degli stivali chelse, renderanno questo look ancora più disinvolto!

Per le più freddolose un look urbano non è completo senza un giubbotto bomber. Ovviamente tutto rigorosamente bianco, il colore winter 2021.