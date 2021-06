Bikini Cool Lalla, il più “aggressive” della Sicilia FOTO | VIDEO

Catania – In vista dell’estate le case di moda siciliane hanno ripreso a pubblicare online i loro cataloghi per le spiagge: le donne che amano lo stile gotico, dark e punk troveranno pane per i loro denti nei costumi da bagno della fashion designer e modellista catanese Carla Danna. Ecco videclip e foto dell’ultimo set appena pubblicato sui canali social.