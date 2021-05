Il bucket hat è il cappello della primavera estate 2021

La riapertura di locali e attività non è stata fortunata in tutta Italia. Milano si è coperta di nubi che minacciano di restare almeno fino al weekend. La soluzione per guarire il malumore e salvare i capelli dall'umidità? Armarsi di un bucket hat per rendere alla moda anche la pioggia di maggio.



Elemento di styling inserito nelle sfilate della primavera estate 2021 di Celine, Etro, Versace e molti altri, i siti di e-commerce al momento offrono una scelta ben assortita di cappelli da pescatore. Decisamente più glamour di quelli indossati per le sessioni di pesca. Dal classicissimo Barbour a tesa larga, il bucket Cascade, realizzato in cotone con logo ricamato sul davanti e fodera stampata, a quello divertente e asimmetrico di JW Anderson, creato riciclando la plastica di due bottigliette d'acqua da 0.5L.

Quelli a tesa larga





Asymmetric Bucket Hat, JW Anderson



I cappelli a tesa larga sono quelli più comuni: a cambiare sono tessuto, colore, fantasia, piccoli dettagli nelle cuciture. Come il bucket hat di Jil Sander, con una struttura a sei pannelli e cuciture a contrasto oppure il bucket Le Bob Artichaut di Jacquemus, con la chiusura a coulisse: un simpatico particolare che conferisce al cappello e a chi lo indossa l'allure dell'esploratore.

Quelli stampati



Cappello bucket GG monogram, Gucci



Ancora a tesa larga, nella forma regolare del bucket hat, ma con una stampa decisamente riconoscibile: il motivo GG Supreme di Gucci ricoppre la tela di questo cappello con rifiniture in pelle e placca metallica con logo GG. Anche Burberry rende il noto check protagonista indiscusso del cappello da pescatore: il motivo a quadri si estende sul bucket dal taglio svasato di cotone e poliestere.





Cappello bucket con stampa, 10 Corso Como



Ad unirsi alla logomania, ma in maniera più distinta, è 10 Corso Como, nome del concept store fondato da Carla Sozzani, sorella della magnifica Fashion Editor di Vogue Italia, Franca Sozzani. Per la linea omonima, 10 Corso Como propone un cappello a tesa stretta bassa, la cui tela è segnata dalle riconoscibili pennellate che ne formano il logo.

Quelli insoliti





Bucket in rafia, Fendi



Fendi punta sull'originalità del tessuto e propone modelli in rafia, seta o lavorati all'uncinetto, su cui l'elemento "FF" è sempre visibile all over, sottoforma di ricamo o come un gioco di intrecci.

Prada, accanto al classico bucket hat di nylon, disponibile anche rosa confetto, propone la versione in Re-Nylon, il filato di nylon rigenerato realizzato dal riciclo e dalla purificazione delle materie plastiche raccolte negli oceani, come reti da pesca e fibre tessili. E' disponibile in nero, rosa, azzurro "astrale", bianco e beige. Per rendervi preparatissimi anche ad un mesto weekend di pioggia.