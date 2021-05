Il cast di "Friends" si riunisce: ecco i migliori look di Jennifer Aniston

E' il 1994 quando esce la prima stagione della sitcom americana Friends che in un percorso di dieci anni racconta le vite e gli intrecci del gruppo di amici che tutti vorrebbero avere. Monica, Phoebe, Rachel, Chandler, Joey e Ross sono i protagonisti dell'amata serie tv, diversissimi tra loro e spesso complementari.

Impossibile non aver sentito almeno una volta la sigla orecchiabile (ed è subito nostalgia degli anni '90) o aver visto la scena del celebre incontro sul set tra l'attrice Jennifer Aniston (la Rachel di Friends) e il futuro marito Brad Pitt. Ebbene, è proprio Aniston nel febbraio 2020 ad annunciare con un post su Instagram il grande ritorno della serie.

Il ritorno di Friends, post Instagram di Jennifer Aniston



L'uscita dell'attesissima reunion è prevista per il 27 maggio su HBO Max. Al momento non c'è una data assegnata per l'Italia. Qui il trailer ufficiale: l'emozione dei sei attori, diventati amici anche fuori dal set, è evidente mentre varcano la soglia degli studi della Warner Bros, dove sono state girate le dieci stagioni di Friends.



Diventata iconica serie degli anni '90, anche gli abiti di scena giocano un ruolo fondamentale nella definizione del carattere dei personaggi. La costumista di Friends Debra McGuire parte da un'idea semplicissima: le star di Friends devono indossare le stesse cose che indossano gli spettatori da casa. Intuisce che si tratta di una serie aspirazionale per lo stile di vita condotto dai protagonisti, pertanto i costumi devono essere in linea con questa idea.



Cast di Friends



Ogni costume è pensato secondo le caratteristiche più intime dei sei amici: Monica, precisa e metodica, veste sempre con colori scuri, per Rachel il blu e il verde, Phoebe, spesso in stile gipsy con accostamenti caotici come la sua mente, Ross il tweed, Chandler camicie a righe, Joey giacche di pelle. Tra tutti la più amata è Jennifer Aniston aka Rachel Green, diventata una vera rappresentante dello stile anni '90 con minigonne, canottiere e dolcevita basici, abbigliamento più casual e salopette di jeans. E' la fashion addicted del gruppo (lavora anche per Ralph Lauren) e le piace giocare moltissimo mescolando stili diversi.







Il denim è forse il materiale più versatile nei look di Rachel, che indossa spesso come salopette abbinata a un dolcevita a maniche corte e lunghe, oppure diventa un crop top con abbottonatura frontale, una camicia o un più classico paio di jeans boyfriend.





Sono immancabili le t-shirt o le canotte a tinta unita, entrambi capi che hanno fatto ritorno nella moda di questa primavera con grande nostalgia degli anni '90. Rachel li abbina a pantaloni di tuta, minigonne, sotto a salopette e con i jeans e le scarpe da ginnastica.







Irresistibile quando si prepara per il match del Ringraziamento: voto per la preparazione del look 10, per la preparazione atletica... Meno, ma come si dice, anche l'occhio vuole la sua parte. Quindi la promuoviamo comunque.



Per il look da lavoro spesso ricade sulla camicia che indossa con minigonna e stivali alti di pelle, altro materiale molto amato dalla Rachel di Jennifer Aniston. Molto rappresentativo del suo personaggio e dell'estetica minimal anni '90 è il trench di pelle bordeaux che il personaggio spesso indossa a completare i look tanto ammirati e nel corso del tempo copiati.



Noi intanto facciamo il countdown per l'attesa reunion, già con la lacrima pronta ad ammettere che gli attori così tanto adorati non sono più i trentenni che abbiamo desiderato diventare, ma portano sui volti 27 anni di successo e nostalgia.