Il comico inglese Rory Bremner in vacanza a Scicli

Scicli - Sempre sottotraccia i Vip a Scicli. Nei giorni scorsi ha soggiornato in città il comico inglese Rory Bremner (Edimburgo, 1961), famoso per le sue imitazioni di personaggi politici, tra cui spiccano quelle di Tony Blair e George W.Bush.

Rory Bremner nel 2007 Ha partecipato allo show inglese Top Gear.

Dal 1999 Rory Bremner conduce Bremner, Bird & Fortune, programma satirico su Channel 4.

In Italia è conosciuto soprattutto per la sua partecipazione al film di Sabina Guzzanti Viva Zapatero, in cui imita Tony Blair.

Ogni puntata della sua fortuna trasmissione televisiva è caratterizzata da una sequenza di sketch dei tre comici, quasi tutti di satira politica. Immancabili sono le imitazioni di Tony Blair, del Principe Carlo d'Inghilterra, di Michael Howard, Gordon Brown, Peter Mandelson, David Cameron e William Hague.

Rory è stato ospite a Scicli di una famiglia di amici.