Diesel: il debutto nel mondo dei sex toys

Dopo il debutto di Diesel a febbraio, tornando a sfilare dopo 3 anni, per la priam volta alla guida del nuovo direttore creativo Glenn Martens, il marchio veneto continua a far parlare di sé. Diesel, conosciuto per la sua irriverenza e i continui richiami al mondo della sessualità, ha stretto un accordo con LELO, il noto marchio svedese di sex toys di lusso.



Da questa partnership è nata una collezione in edizione limitata che riprende il famoso claim di Diesel "For successful living" e lo trasforma in "For sexful living", da una vita piena di successo a una vita piena di sesso.

Questa edizione limitata "mira a spalancare le porte alla liberazione sessuale. Riteniamo che la sessualità sia la ricetta per una vita di successo: una chiave per il nostro stato di benessere" spiega direttamente LELO, aggiungendo che la loro missione è trasformare il quotidiano in qualcosa di speciale.





Diesel x LELO



La collezione si compone di soli due oggetti, il massaggiatore clitorideo Sona Cruise e l'anello per coppia Tor 2. A rendere inconfondibile questa collaborazione è la tinta di rosso di cui sono rivestiti i due sex toys e il logo "DIESEL" a contrasto.

Il Sona Cruise presenta anche una scritta, sempre bianco su rosso, "all i need is a charge", mentre il Tor 2 riporta la frase allusiva "turn me on".





Sona Cruise, Diesel x LELO



Non si tratta del primo collegamento concreto di Diesel con il mondo del sesso. Infatti, qualche anno fa, per spingere il lancio della linea underwear, il brand veneto aveva smerimentato la pubblicità su alcune piattaforme del porno e sulle app di incontri. Come Grindr, social network di incontri per persone gay o bisex, e Pornhub, facendo di Diesel il primo brand di moda a collaborare con questo portale.



Tor 2, Diesel x LELO