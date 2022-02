Il debutto di Glenn Martens da Diesel alla Milano Fashion Week

Tra le sfilate più attese di questa Milano Fashion Week c'è stato il debutto del direttore creativo Glenn Martens per Diesel. La collaborazione con il brand di Renzo Rosso è nata con la capsule collection Diesel Red Tag e si è consolidata poi nella guida al brand alla fine del 2021. Glenn Martens, con un inizio carriera al fianco dello stilista Jean-Paul Gaultier, è già direttore creativo di Y/Project. Le aspettative sulla prima collezione del brand veneto erano davvero alte. A sfilata conclusa, si può dire che queste aspettative sono state del tutto soddisfatte.



Glenn Martens riporta Diesel sulle passerelle dopo tre anni di assenza con la collezione autunno inverno 2022 che si divide in quattro macro sezioni: denim, utility, pop e artisanal. Il set della sfilata è spettacolare: i modelli, sfilano su un red carpet tra personificazioni giganti di donne e uomini in look Diesel e in pose provocanti. Il richiamo alla sessualità si intuisce già dall'invito alla sfilata: un perizoma realizzato con caramelle rosse e bianche.

Il lavoro del nuovo direttore creativo è stato definito dal Presidente del gruppo Only The Brave, di cui Diesel fa parte, "un nuovo rivoluzionario capitolo non solo del marchio, ma dell'intero settore del jeans". Diesel, la cui identità è strettamente legata al denim, porta sulle passerelle un tipo di jeans ottenuto da interventi di alta artigianalità e dall'utilizzo di rimanenze di tessuti made by Diesel.





E' questo il modo in cui Diesel intede rinnovare il jeans: non è certamente il primo brand a fare questa operazione con il denim, ma è importante che l'azione provenga da uno dei brand leader di questo settore. L'unica strada possibile è quella della rigenerazione di materie già esistenti, mettendole insieme attraverso una riflessione profonda sul design del corpo. La prima parte della sfilata dedicata proprio al denim presenta cinture alte o lunghissime con sfilacci riproposti anche sui jeans, cappotti con tela di jeans sfilacciata che sembrano pellicce, minigonne e mini bra, bodysuit super aderenti come gli stivali, sempre di denim.



All'atmosfera sensuale, si aggiunge la sensazione di trovarsi forse in un videogioco. Gli abiti succinti e l'effetto della lavorazione dei tessuti confermano quest'idea. Non a caso nei giorni precedenti alla sfilata, su alcuni profili Instagram si sono notate delle apparizioni extraterrestri nei cieli di diverse città internazionali, accompagnate dal tag @diesel. Delle luci, simili agli UFO, sembravano comporre la "D" di Diesel, nonché logo del brand. Ecco spiegato il perché: durante l'intero spettacolo il dubbio che i modelli provengano da un realtà diversa è più che lecito. Nessuno sguardo al passato: Glenn Martens ha mostrato la strada futura di Diesel.