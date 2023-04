Il figlio di Nancy Coppola è stato ricoverato nella notte: fan preoccupati

Il figlio di Nancy Coppola è stato ricoverato: I fan si sono subito allarmati ed hanno chiesto chiarimenti alla cantante.

Attimi di paura per Nancy Coppola. Vincenzo, il figlio della cantante, è stato ricoverato Santobono per un attacco di appendicite. I fan di Nancy Coppola sono preoccupati. La cantante ha postato sui social alcune foto con il figlio scattate all'ospedale Santobono.

A condividere la notizia infatti è stata la stessa cantante, che ha però subito rassicurato i fan: “Stiamo bene. Vincenzo ha avuto un attacco di appendicite ed è sotto controllo“. Tantissimi i commenti di pronta guarigione.



Poco dopo la pubblicazione della storia in cui bacia il suo bambino, Nancy ha pubblicato un carrello di foto in cui mostra i disegni del piccolo Vincenzo. Sotto, la didascalia: “Mio figlio è un artista. Sempre insieme“.

