Il gioiello dell'estate 2021 è la cavigliera

Quando i sandali diventano l'unica scarpa che si porta volentieri d'estate e i piedi nudi sono sotto gli occhi di tutti, perché non impreziosire anche la caviglia con un gioiello? Le cavigliere sono il gioiello perfetto per l'estate 2021, da non togliere mai, a meno che non lo si voglia abbinare agli altri gioielli o al look più in generale. Sempre attuali quelli con le conchiglie, molto richieste le cavigliere d'argento ma anche di oro, il colore protagonista dei gioielli 2021, e poi quelle coloratissime e smaltate. Quale cavigliera illuminerà i vostri piedi? Andiamo a scoprirle insieme.

Quelle con conchiglie





Collana cavigliera, Timeless Party



Quanto è divertente una collana che per l'occasione può trasformarsi in una cavigliera? Timeless Party, ha pensato a un oggetto di moda che possa essere portato durante la giornata sia per un pranzo di lavoro al mare, che per un aperitivo vista mare. Questa collana-cavigliera è divisa in due parti: un catenina placcata in oro e una di perline nelle sfumature del blu da dove pendono delle conchiglie bianche smaltate di rosso. Speciale!





Cavigliera con creature marine, APM Monaco



Una lisca di pesce, alcuni pesciolini che nuotano sul filo sottile della catenina e conchiglie impreziosite da pavé di zirconi bianchi. La cavigliera con creature marine di APM Monaco realizzata in argento sterling colorato di giallo, va portata doppia, intrecciando la catena sulla vostra caviglia.

Quelle dorate





Cavigliera Clara, Bonanza



Le cavigliere dorate sono ancora più d'effetto se portate doppie. Bonanza, marchio di gioielli francese, propone questo bellissimo accessorio con doppia catena intrecciata e il dettaglio del gancio che diventa l'elemento di riconoscibilità della cavigliera.







Cavigliera Mira dorato, Wolf Circus



Wolf Circus ha un'idea più fine e sottile della cavigliera dorata: una semplice catena realizzata a mano che si confonderà con l'abbronzatura dell'estate.

Quelle smaltate





Cavigliera in smalto, Roxanne Assoulin



Se preferite che la cavigliera sia un dettaglio coloratissimo su cui concentrare l'attenzione, questa di Roxanne Assoulin fa al caso vostro. L'intreccio con fiori di perline smaltate nei colori dell'arcobaleno porterà il buon umore nelle vostre giornate.



Cavigliera, Allthemust



Come caramelle colorate, questa cavigliera di Allthemust è ottenuta riciclando vecchi dischi di vinile. La catenina è placcata oro ed è ricoperta da deliziose perline smaltate.

Quella preziosissima





Cavigliera Crystal Jewel, Miu Miu



Per concludere un tocco di eccesso con questa cavigliera tempestata di cristalli sintetici bianchi di Miu Miu. Se la trovate troppo audace da indossare alla caviglia, perché non provare al polso? La chiusura con moschettone permette di regolarne la lunghezza a piacimento.