Il jeans da indossare per sembrare più giovani e in gran forma

Indossare i jeans per molte donne significa sentirsi più a proprio agio, più sbarazzine e anche più disinvolte, altre volte le donne indossano i jeans per sentirsi più magre. Ma quale jeans indossare in base al nostro fisico o alla nostra età?

Sebbene sia importantissimo amare il proprio corpo, volersi bene e accettarsi esattamente per come si è, può capitare di volersi vedere diverse e questo, per moltissime di noi, significa desiderare di essere più magre. Il nostro modo di vestire e lo stile che decidiamo di mostrare in pubblico possono aiutarci molto ad apparire più belli ed anche più sicuri di noi stessi. Infatti in molti sottovalutano il potere della moda e quanto questa possa incidere sulla nostra bellezza.

Prestare attenzione a che tipo di scarpe, di cappotto o di pantalone da indossare può veramente fare la differenza. Conoscendo qualche trucco potremo sembrare più alti, più slanciati o, addirittura, più giovani. Vi piacciono ma non siete più convinte di indossarli, ed ecco che i jeans skinny rimangono appesi nell’armadio. Perché siete ingrassate, perché l’addome è rimasto troppo prominente dopo la gravidanza, perché avete le gambe appesantite. Dovrete dunque rinunciare a una delle tendenze dello street style per la stagione alle porte?



Scegliete colori scuri che, nel corso dell’inverno, abbondano nelle collezioni e contribuiscono ad alleggerire, mascherando le forme morbide. Di conseguenza, evitate tessuti trattati o slavati che ‘interrompono’ la figura e producono l’effetto esattamente contrario.

Create le proporzioni giuste: se il vostro problema sono le gambe, concentrate l’attenzione sul punto vita e la parte superiore del corpo cercando di abbinare capi che consentano di raggiungere questo obiettivo. Mettete quindi in primo piano le spalle, il busto, la vostra circonferenza. Ogni tipologia fisica può essere valorizzata con il giusto modello di jeans e, soprattutto, con qualche accorgimento per apparire favolose

A tal proposito, andiamo a vedere il jeans da indossare per sembrare subito ringiovaniti e in gran forma.

Indossare i jeans e scegliere il modello giusto è la prima regola per valorizzarsi.

Un look giovanile

Arrivati ad una certa età, è desiderio di tutte e tutti quello di risultare un po’ più giovani. Esistono vari modi per raggiungere questo obbiettivo. Da cosmetici appositi a creme particolari, la lista è lunga. Forse però non tutti pensano al fatto che anche il modo di vestire può contribuire enormemente sulla nostra capacità di apparire giovanili. Proprio per questo, vediamo come scegliere con questo obbiettivo uno degli indumenti più indossati in assoluto, ovvero il pantalone jeans. Ecco dunque il jeans da indossare per sembrare subito ringiovaniti e in gran forma.

Scuri e bootcut

Con qualche accorgimento infatti, è possibile scegliere un modello di jeans che riesca a darci un’aria più giovanile e che ci farà sembrare snelli e slanciati. Innanzitutto, evitiamo di acquistare modelli strappati o con buchi evidenti. Optiamo al contrario per uno stile più classico ed elegante. Perseguire un look giovanile infatti non vuol dire rinunciare all’eleganza, anzi. Scegliamo un modello bootcut, che in inglese vuol dire tagliato per lo stivale. Nel linguaggio di moda italiano, ci riferiamo a questo tipo di pantalone come a zampa di elefante.

Questo taglio ci permette di stare al passo con le mode e, allo stesso tempo, di risultare slanciati e in forma. Inoltre prediligiamo colori scuri e a tinta unita, in questo modo daremo alla nostra silhouette maggiore armonia ed equilibrio. Abbiniamo ai jeans bootcut delle scarpe eleganti come degli stivali, e il gioco è fatto. Optando per semplicità e comfort, dimostreremo qualche anno, e qualche chilo, in meno.