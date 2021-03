Il lilla è il colore di tendenza della primavera estate 2021

La primavera 2021 si tinge di colori pastello e così facciamo noi che abbiamo voglia di risvegliare il guardaroba con pennellate di lilla. E' proprio il lilla il colore che rallegrerà le chiamate zoom, le passeggiate in città o le serate casalinghe, ma si spera presto un po' più mondane. Le collezioni si colorano delle gradazioni di lilla: crop top, giacche di jeans, ma anche abiti, gonne e scarpe, dalle pumps alle sneakers. Non c'è capo che non venga immerso nella serenità che questo colore ha la capacità di trasmettere. ll profumo dei campi di lavanda della Provenza verrà da sé.

Blusa top, Canessa, 280 euro



Un crop top fa subito primavera, anche se fa ancora freddino per indossarlo senza aggiungere strati al look. Ecco una doppia soluzione per abbinarlo durante la stagione intermedia: indossatelo con una giacca di jeans, come questa di MSGM, in completo con il top lilla, oppure impreziosite una camicia dal taglio pulito e minimal con un top sgargiante come questo con strass di Nuè. Spalline fini, decorazioni in cristalli e siete subito pronti per passare dall'ultima call di lavoro alla prima call per l'aperitivo.



Top con scollo all'americana, Pinko, 185 euro



Non solo corti, ma anche top che si allungano davanti per scoprire la schiena. Come questo top di Pinko con scollo all'americana, profilo in macramé e allacciatura sul restro con un piccolo nodo. Il capo è realizzato in pelle scamosciata di capra. Una chicca!



Se non vi sentite a vostro agio con top che vi scoprono troppo e preferite l'ariosità di una camicia ampia, non temete: su Farfetch troverete moltissimi modelli nelle tinte del lilla. Come questa di Dsquared2 con colletto classico e ricamo "Easy Dean". Oppure lo scintillante modello di Oséree: una camicia in lamé lilla dal taglio classico e maniche morbide. Vi proponiamo anche la versione a manica corta di Ami De Coeur, super minimal con colletto a punta e chiusura frontale con bottoni.

Minigonna a vita alta in cady, Versace, 485 euro



A completare il look con camicie e crop top ci pensano minigonne e shorts. Questa mini di Versace è realizzata in cady di viscosa. Attillatissima, presenta un dettaglio cut-out circolare sul punto vita: una sorpresa di sensualità. Molto più pratici gli shorts a vita alta di MSGM con dettaglio plissettato, chiusura con fibbia e due tasche posteriori.



Miniabito in pizzo, Valentino, 2790 euro



Irresistibilmente romantico questo abito di Valentino, che colora di lilla il pizzo floreale. Le maniche ampie e scampanate sono il tocco distintivo di questo capo, che indossato farà sembrare le braccia delle ali di farfalla. Decisamente sportivo e più attillato il vestito di GCDS: asimmetria su un tessuto di poliammide con lavorazione a coste. Le maniche sono lunghe, il collo alto e c'è una zip ornamentale sul lato sinistro del capo. Voi da che parte state?

Clutch the Pouch, Bottega Veneta, 490 euro



Il lilla colora anche gli accessori, per total look monocromatici oppure per illuminare outfit troppo spenti. Di grande tendenza è la nuovissima borsa Medusa di Versace, proposta in due dimensioni diverse con la stessa decorazione ritrovata sulle porte della prima sede milanese. Amatissima anche la Pouch di Bottega Veneta, ma non solo: Bottega Veneta declina il lilla sulla borsa a tracolla con il caratteristico design intrecciato, e anche la borsa tote altrettanto intrecciata.



Sandali Lang, Jimmy Choo, 650 euro



Cosa manca per completare davvero la vostra lista di mai più senza lilla? Un paio di scarpe, ovviamente. Che si tratti di tacchi alto o scarpe basse, la scelta è vasta: i sandali Lang di Jimmy Choo sono irresistibili, come le mule di The Attico o i famosissimi sandali Bottega Veneta con punta aperta squadrata. Se preferite restare "con i piedi per terra", ecco a voi la versione lilla dei sandali Birkenstock o la comodità delle sneakers Ozweego scamosciate di Adidas.