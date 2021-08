Il look per rientrare in ufficio

Il rientro in ufficio è arrivato quasi per tutti. Anche le temperature che si abbassanno ricordano che è tempo di ritornare alle abitudini pre-ferie, con la mente più lucida e riposata (si spera). Per molti di voi il back to office avverrà fisicamente, per altri si svolgerà ancora in remoto dalle scrivanie di casa. Per accogliere con più serenità il rientro al lavoro, noi vi proponiamo un look comodo e confortevole che possa adattarsi ad ogni tipo di "risveglio". Un total look completo di borsa e gioielli.

Il top





Polo oversize, Jil Sander



Minimale ed essenziale, questa polo di Jil Sander è il capo perfetto per farvi sentire comodi, senza rinunciare ad un aspetto professionale. Taglio oversize e orlo asimmetrico, questo top è decorato da un singolo dettaglio: il bottone nero che chiude la scollatura della polo. E' disponibile su Mytheresa nel color crema, un colore che non faticherete ad abbinare agli altri capi del vostro guardaroba.

I jeans





Jeans regular a vita alta, Toteme



Sull'onda della comodità, potete abbinare la polo di Jil Sander con il vostro paio di jeans preferito, quello che indossereste per fare qualsiasi cosa, fuori o dentro casa. In alternativa noi vi proponiamo il modello super classico di Totême: vita alta, taglio dritto sulla lunghezza della gamba, leggermente svasato sulla parte inferiore. E' realizzato in cotone biologico e lo potete acquistare sempre su Mytheresa.

Le scarpe





Slingback in pelle, Prada



Se il vostro lavoro necessita della presenza fisica in ufficio, la nostra proposta è quella di completare il look con un paio di slingback di pelle, come questo paio di Prada. La pelle è lavorata con una stampa coccodrillo, decorata con il logo Prada di metallo sulla tomaia della scarpa. Se invece svolgerete il vostro lavoro dalla scrivania di casa, perché non indossare un paio di friulane? Magari quelle di Gallo.

Il bracciale





Bracciale a catena, Jil Sander



Non rinunciate ai gioielli anche se il look che indossate tende alla sobrietà e al minimalismo. Alla polo di Jil Sander e ai jeans consigliati, potete aggiungere questo bracciale di Jil Sander, acquistabile sempre su Mytheresa: un bracciale a catena in ottone dorato con pendente sferico argentato.

La tote bag





Furla Net, Furla



Per il rientro in ufficio di persona non può mancare una borsa capiente come il modello Furla Net di Furla. Si tratta di una tote bag di pelle granata, con manici per portarla a mano, chiusura a lucchetto e dettagli ovali sulla striscia di pelle che chiude le due estremità della borsa. Su entrambi i lati della tote sono presenti due laccetti con coulisse per regolare la profondità della borsa. A noi piace molto nella versione "edera", ma è disponibile anche in altre varianti colore sul sito ufficiale di Furla.