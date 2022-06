Il megayacht Al Mirqab dello sceicco Al Thani verso la Scala dei Turchi

Agrigento - Come dare torto allo sceicco del Qatar Al Thani che col suo yacht di 133 metri è diretto alla Scala dei Turchi di Realmonte, nell'agrigentino. Dopo aver ammirato la costa sciclitana e Marina di Ragusa, lo yacht Al Mirqab solca le acque di Capo Russello e di San Leone.

Lo yacht Al Mirqab è il quindicesimo yacht più grande del mondo, è mare lungo 133 metri è stato vincitore dell’ambito premio “Motor Yacht of the year” nel 2009 e del “Best Interior Design” per le barche a motore, e vale circ 250 milioni di euro. Il "circa" è d'obbligo.

Lo yacht Al Mirqab può ospitare 24 ospiti nelle sue 10 suite e offre anche due suite VIP all'armatore. Le suite sono enormi e ognuna ha il proprio soggiorno, camera matrimoniale e bagno. Ospita anche un equipaggio completo di 55 persone. Tra le cose più curiose, oltre alla pista eliportuale sul tetto, lo yacht ha un cinema a dimensioni naturali al suo interno, oltre a una piscina sul ponte inferiore che può essere aperta al mare, spalancando i portelli laterali nello scafo.