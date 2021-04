Il mensile Elle: Hollywood? E' a Scicli!

Scicli - Film commission efficientissime. Il segreto è lì. "Il cinema internazionale sceglie location italiane". Lo sostiene il mensile Elle, in un articolo a firma di Silvia Locatelli. "Tom Cruise. Ha inaugurato lui la stagione delle grandi produzioni internazionali nel nostro Paese, che hanno approfittato di piazze silenziose e strade deserte", con Mission Impossible 7.

Poi è stata la volta di Across the river and into the Trees, a Venezia, fra dicembre e i primi di marzo, tra la Laguna e Udine, a Villa Kechler De Asarta, dove visse Hemingway.

"La Sicilia barocca ha capito da tempo che investire nell’audiovisivo porta lavoro e turismo (grazie, Montalbano!) ed è diventata una piccola Cinecittà del Sud. Paesi come Scicli e Noto hanno le loro Film Commission, efficientissime nel fornire servizi di supporto logistico e informativo alle produzioni. L’ultimo grande “colpo” cinematografico: il musical Cyrano di Joe Wright (i costumi sono di Massimo Cantini Parrini candidato all’Oscar per Pinocchio) con Haley Bennett e Peter Dinklage. La Francia di fine ‘600 è stata ricreata tra il Castello Maniace di Siracusa e Palazzo Di Lorenzo del Castelluccio a Noto, ma anche a Scicli e sull’Etna". L'articolo qui.