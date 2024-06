Il modicano Filippo Solarino concorrente a Temptation Island

Modica - Oggi inizia su Canale 5 la nuova edizione di Temptation Island che vedrà tra i protagonisti anche un giovane di Modica. Si tratta di Filippo Solarino, 31 anni. Laureato in scienze motorie e in economia aziendale. Lavora nell’azienda di famiglia che tratta il marmo. Ama il padel, il tennis, e il kitesurf. Ha brevetti da sub fino ai 40 metri.

La fortunata trasmissione vede sei coppie inedite che si faranno tentare da 26 single equamente divisi in 13 tentatori e 13 tentatrici.

Il giovane modicano ha tutte le carte in regola per partecipare alla trasmissione che lo vedrà tra i tredici tentatori che cercheranno di mettere in crisi le coppie. Filippo non è nuovo a queste esperienze televisive. Recentemente infatti è apparso nella nota trasmissione di Maria De Filippi Tu si que vales su Canale 5 anche in questo caso nelle vesti di tentatore di due note donne dello spettacolo, la bellissima Sabrina Ferilli e la simpaticissima Luciana Littizzetto.